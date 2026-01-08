珍惜生命｜內地男來港尋短 最後定位龍蝦灣 直升機出動搜救

47歲內地男子叶智辉於周一（5日）早上，在西貢大坳門最後露面後失蹤，懷疑他企圖尋短，其家人同日向警方報案。今日（8日）中午12時許，警方及消防到叶男懷疑失蹤的大坳門龍蝦灣一帶展開搜救，政府飛行服務隊亦派出直升機協助，惟至傍晚仍未有發現。搜索行動仍然繼續。

叶智辉身高約1.65米，體重約63公斤，中等身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿灰藍色長袖外套、深色長褲、深灰色鞋及攜有一個紫色背包。

據了解，事主已失業一年，有欠債，周一曾向胞姐發短訊，指自己身處香港並企圖輕生，家人隨即向公安報案，其後得知他在1月4日早上從深圳前往香港。搜救人員根據其手機定位訊號，得知他位於龍蝦灣近清水灣郊野公園一帶，於是到場調查。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk