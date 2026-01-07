Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

車Cam直擊｜西九龍深宵驚現逆線的士 警查天眼拘81歲男司機

突發
更新時間：20:38 2026-01-07 HKT
發佈時間：20:38 2026-01-07 HKT

警方表示留意到社交媒體片段，顯示昨日（1月6日）凌晨約四時，一部的士於葵涌道和西九龍走廊逆線行駛。西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊深入調查，翻查大量閉路電視後，今日（1月7日）拘捕涉案81歲本地男的士司機，涉嫌「危險駕駛」。

被捕人已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。事件中並無人受傷。涉案的士亦已被扣留於九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。

有司機拍攝到涉事的士當日在西九龍走廊近九龍殯儀館外逆行。Threads：hellockf0623
有司機拍攝到涉事的士當日在西九龍走廊近九龍殯儀館外逆行。Threads：hellockf0623

警方強調，西九龍總區交通部一直積極從不同渠道收集資料（包括網絡巡邏），打擊駕駛者罔顧道路安全的交通違規行為。

警方重申，「危險駕駛」乃嚴重罪行，並會危害其他道路使用者的安全。根據《道路交通條例》，違例者一經定罪，最高可被判處罰款港幣2.5萬元及監禁3年。如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如第二次或再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記10分違例駕駛記分。

有司機拍攝到涉事的士當日在西九龍走廊近九龍殯儀館外逆行。Threads：hellockf0623
有司機拍攝到涉事的士當日在西九龍走廊近九龍殯儀館外逆行。Threads：hellockf0623
涉案的士亦已被扣留。警方圖片
涉案的士亦已被扣留。警方圖片

