警破元朗村屋製毒工場 拘16歲中四男生 18歲同黨西九站潛逃事敗落網

警方昨日（6日）搗破元朗福順街一個村屋製毒工場，先後拘捕兩名年僅16及18歲男子，檢獲約1.4公斤的懷疑可卡因，市值約134萬元。警方稱，有被捕人涉黑社會背景，而涉案16歲少年為一名中四學生，相信是被販毒集團「搵快錢」利誘，最終賠上前程；而負責租屋的18歲男同黨，曾試圖於西九站搭高鐵潛逃，但最終仍難逃法網。

元朗警區反三合會行動組第一隊偵緝督察聶鎮緯表示，警方經情報分析及調查鎖定上述單位，昨日派探員到場埋伏。至當晚8時許，警方發現16歲少年持環保袋走出村屋，隨即上前截查，發現210克霹靂可卡因。其後探員再搜查單位，檢獲約627克可卡因及約566克霹靂可卡因，同時起出大量製毒及包裝工具，如煤氣爐、各種容器、電子磅、熱熔封邊機、可再封膠袋等。

警方相信，上述工場已運作約兩個月，角色為製毒、包裝及運送，供應給本地拆家。16歲少年為中四學生，涉嫌「販毒」和「製毒」被捕，相信是被販毒集團以「搵快錢」利誘犯罪。進一步蒐證後，警方再鎖定一名18歲男同黨，相信負責租用村屋供少年製毒，涉嫌「串謀製毒」，他曾企圖離境潛逃，幸警方今日（7日）在西九龍高鐵站及時將他擒獲。

兩名少年正被扣查，稍後將被控相關罪名，明日（8日）在屯門法院提堂。警方正追查毒品來源及去向，不排除更多人被捕。警方形容，青少年入世未深，幕後毒販威逼利誘他們參與高風險製毒，手法卑鄙無恥，罪加一等，明言會按《危險藥物條例》第56A條，向法庭申請加刑。警方呼籲青少年保持警覺，抵制毒品，切勿貪圖一時小利或心存僥倖，斷送大好前途；家長亦應多加關注子女行為及社交，確保他們遠離毒害。