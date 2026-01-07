Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳灣口岸私家車超速 35歲男疑交親戚資料頂包 涉礙司法被捕

突發
更新時間：19:14 2026-01-07 HKT
發佈時間：19:14 2026-01-07 HKT

一輛私家車於2025年9月26日在深圳灣口岸港方口岸路段被警方偵速攝影機偵測到超速行駛。中央交通攝影調查組人員要求車主提交當日違例司機資料，人員其後收到車主回覆指一名57歲姓鄭男子為違例司機，於是人員跟據該名姓鄭男子所登記地址向他發出「要求提供司機身分詳情通知書」。

其後，人員接獲有關通知書回覆，並向其發出超速駕駛的告票。該名姓鄭男子接獲告票後，他否認有關指控及懷疑有人盜用他的資料及冒認其簽名交給警方。

中央交通攝影機違例調查組人員經深入調查後，今日（7日）拘捕一名35歲姓鄭男子，涉嫌「妨礙司法公正」，他現正被扣留調查，案件交由沙田警區刑事調查隊第三隊跟進。

據了解，被捕人與57歲男事主為親戚。車主早前收到警方的通知書，於是向車房查問誰人駕駛涉事的私家車，惟被捕人指司機為一名57歲姓鄭男子。車主不虞有詐向警方回覆，惟鄭男接獲告票後，否認有關指控，指有人盜用他的資料及冒認其簽名。

 

