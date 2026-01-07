涉鋰電池及香薰燈家居火災頻頻 消防籲市民注意使用

本港近日發生多宗涉及鋰電池或香薰燈的家居火警。消防處今日（1月7日）在社交平台提醒市民謹記安全第一，小心使用充電池及蠟燭香薰油

充電池方面，消防處建議市民，切勿長時間為鋰電池或電器接駁電源；如充電器或電器過熱，立即關閉電源並拔掉插頭；獨立使用充電器，避免同時為多於一個設備充電；充電器不可受撞擊或擠壓；鋰電池充電時，需遠離易燃物；定期檢查鋰電池、充電器和電器的狀況，如有損壞應立即更換。

蠟燭與香薰油方面，消防處提醒用戶應保持室內空氣流通、避免靠近易燃物品，以免燒著窗簾、衣物等、遠離窗邊等當風位置，以免被風吹倒、燃點後不要離開，並確保小朋友和寵物不要靠近。

