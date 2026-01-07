Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜元朗中年漢疑財困燒炭亡 女同事收尋短訊息報警揭發

更新時間：16:52 2026-01-07 HKT
發佈時間：12:37 2026-01-07 HKT

元朗有人燒炭輕生。今日（7日）早上10時49分，警方接獲一名女子報案，指48歲姓劉男同事傳來訊息，表示他欲尋死。救援人員接報趕到劉位於安寧路59號裕豐洋樓的寓所，發現他在屋內燒炭，當場證實死亡，警方正調查事件。

據了解，劉男已婚，與妻子育有一名兒子，母子二人居於中國，三人關係良好。近日劉男疑因賭博及投資失利，欠下大約400萬元的債務，不排除因此而輕生。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

