市區跌至10.9度 紅磡大環山晨泳客無懼寒風：幾凍都照游

寒冷天氣警告及強烈季候風信號現正生效，本港今日（7日）迎來入冬後最寒冷的一個清晨，天文台錄得市區氣溫僅10.9度，再創今冬最低紀錄，而大帽山氣溫更驟降至僅1.3度，寒氣逼人。

儘管寒風凜冽，仍有不少意志堅定的市民維持晨運習慣。在紅磡大環山海邊，清晨時分已有數名長年堅持冬泳的「勇士」現身。

76歲芳姐：最緊要熱身

現年76歲的退休人士芳姐，多年來風雨不改堅持晨泳。今晨約六時，她如常到達大環山海旁。芳姐表示，抵達時感覺風勢不算大，估計水溫與氣溫相若，約在11度左右，認為「感覺不算凍」。

她分享心得指，冬泳最重要是做好準備。她先在岸上進行約10分鐘的熱身運動，待身體暖和後，才戴上泳帽及泳鏡，沿爬梯步入海中。芳姐表現從容，享受在寒流下的冬泳樂趣。

「大隻輝」憶5度低溫仍落水

另一位晨泳常客、外號「大隻輝」的70餘歲林先生，今早亦帶同蛙鞋等專業裝備到場。林先生已有20年泳齡，他表示今早水溫雖然較昨日低，但落水一刻並不覺得特別冷。

對於氣溫破紀錄，林先生顯得毫不在意。他憶述，最深刻的一次是多年前的年初三，當時清晨只有5度，他依然照常下水。他笑言，現在根本不會理會天文台錄得多少度，「總之無論幾多度都照游」，盡顯硬漢本色。

天文台提醒，由於寒冷天氣警告生效，市民應加強保暖，尤其長者及慢性病患者應留意身體狀況。在強烈季候風下，體感溫度會比實際錄得的更低，冬泳人士必須量力而為。