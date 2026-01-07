沙田瀝源邨清潔工捱撞昏迷送院 涉T牌左軚「吉利銀河V900」 全球預售首日出意外

沙田發生嚴重交通意外。今日（1月7日）清晨6時18分，一名32歲男司機，掛有試車牌（T牌）的七人車駛經瀝源邨貴和樓對開時，意外撞倒一名74歲清潔男工。傷者當場被撞飛至數米外，重傷半昏迷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院。據悉傷者經送院搶救後，沒有生命危險，正留醫治理。警方事後封鎖現場，調查意外細節及肇事原因。

一星期內兩宗清潔工捱撞

涉事七人車為一輛左軚車，掛有T牌，車牌位置貼有「吉利銀河V900」字樣，翻查資料該款車型剛好是今日開始全球預售。現場消息稱，事發時該車由瀝源邨停車場駛出，右轉時撞到正推着手推車的清潔工。現場所見私家車左邊車頭位置損毀，地上遺下一架手推車、大量清潔工具及數袋散落的垃圾。

男傷者74歲姓黃，為一名清潔工人。涉事的32歲姓鄭男司機為本地人，持有香港駕駛執照，他通過酒精呼氣及藥物測試，登上警車協助警方調查。案件交由新界南交通意外調查隊第一隊跟進。

房屋署：傷者為外判清潔公司前清潔工 去年12月離職

房屋署表示非常關注今日發生的交通意外，事後已主動慰問傷者的家人。據了解，傷者是外判清潔公司前清潔工，根據該公司提供的紀錄，他已經於去年12月離職，因此未能確定其當時在場原因，房屋署會配合警方調查，並向傷者及其家屬提供適切協助。

此為近期第二名清潔工捱撞事故。上周三（12月31日）除夕夜，油麻地一名57歲街道清潔女工於工作期間，被貨車撞斃。工業傷亡權益會對一星期內發生兩宗同類意外表示關注及擔憂，再次要求各相關政府部門及僱主檢討清潔工裝備。工權會建議除現有反光衣及手推車識別旗幟外，亦可參考其他地方經驗，例如引入有閃燈安全衣，讓清潔工更容易被其他道路使用者識別，減少意外。

涉事車售價31.9萬人民幣起 曾號稱打破健力士紀錄

相關七人車為內地吉利汽車最新型號混能車「吉利銀河V900」，今日正式全球開放預售。車輛最高時速為190公里，以寬敞車身及豪華配置為賣點。吉利曾在宣傳片中，在車廂塞入42名女性舞蹈員，號稱打破健力士世界紀錄。售價方面，官方根據車內配置及電池續航等，定出「Pro版」、「Max版」、「典藏版」三個等級，依次為31.9萬元、34.9萬元及38.9萬元人民幣。

吉利官網上載了該款汽車多項安全參數，包括「（時速）百公里制動距離34.8米」、「遠距離主動安全：最高130km/h煞車停速度，極限環境也生效」、「近距離主動安全：最高130km/h避讓速度，AES連續避讓防前後夾擊」、「千里浩瀚駕駛輔助系統H5方案：Orin系列高算力晶片、1個遠視距高精度光達、3個高精度毫米波雷達、12個高精度超音波雷達、11個高清攝影機」。

藍色T字試車牌供左軚車使用

涉事七人車掛有藍色T字試車牌。翻查資料，藍字T字牌供作轉口用途的左軚車輛使用，紅字則供非左軚車輛使用。法例規定，持有試車牌照的司機，出行時除了要帶備牌照及字牌外，亦要攜帶授權記錄和行程記錄冊。如警方截查時，司機未能出示有關文件而又沒有合理辯解，即屬犯罪，最高會被罰款2000元，試車牌照亦有可能會被取消。

根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（香港法例第374E章），試車牌照及試車字牌（T牌）是由運輸署發給車輛製造商作送遞汽車、車輛經營者（俗稱「車行」）作顧客試車，以及車輛維修公司作測試維修後車輛之用，有效期最長為一年。若掛T牌而試車遇意外，便由車行的保險公司負責賠償。保險公司一般對T牌持有人只提供第三者風險保險，並可拒絕就違法使用T牌情況下發生的交通意外作出賠償。