宏福苑大火｜逾200居民發聯署信　「堅定支持原址重建」

突發
更新時間：01:26 2026-01-07 HKT
發佈時間：01:26 2026-01-07 HKT

大埔宏福苑發生五級大火至今超過一個月，數千名居民痛失家園。周二（6日），有受災居民再度向特首李家超等發聯署信，重申「原址重建」的唯一訴求。聯署人數在一星期內增至207人。

議員倡區內另覓「熟地」重建 聯署信反對

宏福苑受災居民於上月底曾發出首份聯署，當時有超過一百名居民參與。時隔一週，災民代表今日再次向行政長官李家超、財政司司長陳茂波及副司長黃偉綸遞交更新名單。新一份聯署人數攀升至207人，較上次增加增加90人。

信中提到，居民留意到早前在大埔區議會會議上，有議員提出在區內另覓「熟地」重建的建議。災民直言，有關方案與災民「堅定支持原址重建」的共識背道而馳，並未獲得大多數居民認同，呼籲政府考慮災民的意願，促成原址重建早日落實。

災民在聯署信中，再次衷心感謝國家主席習近平、港澳辦主任夏寶龍及特首李家超的關懷與高度重視。

黃偉綸曾提安置5方案

針對宏福苑的善後工作，財政司副司長黃偉綸上月中旬曾透露，政府在聽取居民意見後，預計會在數星期內公布最終的安置方案。當時他提出了五個初步構思，旨在提供多元化的選擇，包括在大埔區內覓地興建一千多個新居屋單位、允許災民跨區選購最快明年推出的居屋項目、入住簡約公屋，以及由政府購買業權，讓居民套現後自行決定買私樓、租房或選購現有居屋及租置單位等。

