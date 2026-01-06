Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青葵公路3車串燒 鐵騎士與女乘客人仰車翻受傷 部份行車線封閉

突發
更新時間：23:35 2026-01-06 HKT
發佈時間：23:35 2026-01-06 HKT

青葵公路發生車禍。今日（1月6日）晚上10時許，青葵公路往荃灣方向近荔枝角公園發生3車相撞，涉及2輛私家車及1輛電單車。鐵騎士和女乘客人仰車翻，其中女乘客盆骨及頭部受傷，幸仍然清醒，意外後坐在地上待救，事後由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

運輸署宣布，因交通意外，青葵公路往機場方向近荔枝角公園的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

現場消息指，事發時電單車正於青葵公路右2線往機場方向行駛，未料駛近荔枝角公園對開位置時，遭一輛黑色七人車的車頭從左邊撞到，尾隨一輛白色Tesla收掣不及，再撞到電單車。

電單車上的南亞裔男司機和女乘客倒地受傷，清醒送院。Tesla男司機和女乘客則無大恙；黑色七人車男司機在警車上提供資料。

