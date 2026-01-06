海關完稅煙標籤制度先導計劃完成 附貼操作成功率99% 意見回饋獲正面評價

香港海關推出為期3個月的完稅標籤制度先導計劃已於1月4日順利完成。香港海關透過先導計劃於實際操作環境中模擬完稅標籤制度的運作流程及相關技術，並監察已附貼試行完稅標籤的香煙，由生產場所運送至零售銷售點的整個供應鏈流程，並收集各持份者的意見回饋。



於先導計劃期内，在海關人員及技術顧問的督導下，透過本地香煙生產商共進行了多次附貼試行完稅標籤的操作。整體而言，附貼操作的附貼成功率均達99%。該些已附貼試行完稅標籤的香煙於完稅後已運送至全港各區零售點以供銷售，當中包括連鎖便利店、報販及士多。海關亦向相關零售點派發宣傳海報、資料單張及問卷，以便煙草零售業界及公眾人士了解先導計劃的重點內容。



此外，海關人員於六個邊境口岸管制站及香港國際機場貨運站的海關課稅室，為旅客攜帶進入香港或以貨件進口香港的香煙在完稅後附貼試行完稅標籤。



圖示設置於海關課稅室內，用作確認香煙的完稅狀態的專用儀器。

截至1月3日，海關共收集了504份公眾的問卷回應，綜合意見顯示公眾人士對完稅標籤制度先導計劃的宣傳資訊、完稅標籤的設計及其附貼後香煙零售封包的狀況等均予以正面評價。

為使公眾人士認識完稅標籤制度，海關在先導計劃期間進行了一系列宣傳工作，包括通過海關網頁、社交媒體和新聞公報發放有關資訊。海關亦於所有邊境口岸管制站、香港國際機場及公共屋邨，展示宣傳海報，派發資料單張及在個別地區設置流動宣傳攤位。此外，海關亦為各持份者舉行了多場簡報會，務求向不同界別的人士提供更多關於完稅標籤制度及先導計劃的詳情。



海關一直積極與煙草業界及相關持分者保持緊密溝通，繼於去年十月中與煙草業界和連鎖便利店代表會面及介紹先導計劃的內容後，於同年12月上旬透過海關的應課稅品顧客聯絡小組、煙草事務的關注組織及報販業的協會等召集其成員舉行了兩場講解會，合共有42位代表出席，當中包括本地香煙生產商及進口商、海外香煙生產商及報販業的代表等。海關於會上向與會者講解先導計劃的內容及目標、已測試完稅標籤申請流程及數據資訊，並即場解答與會者的提問，煙草業界對海關發放的資料反應正面。海關於會後亦派發問卷收集業界意見及發放試行完稅標籤樣本予與會者作參考或測試之用。

海關人員會在指定管制站內的海關課稅室，為由旅客帶入香港或以單一次付運方式進口香港、 並已繳付全額稅款且未開封的香煙零售封包，附貼試行完稅標籤。



業界的意見仍在收集中，海關會在總結測試的經驗及檢視業界意見後，與技術顧問研究持續優化完稅標籤制度的設計，包括申請完稅標籤的程序、附貼的要求及檢測儀器的安裝和設計等。海關會持續透過不同途徑向煙草零售業界發放資訊。海關藉此呼籲業界人士踴躍參與海關舉辦的宣講會。如有疑問，可直接向海關作出查詢。



海關計劃於今年第四季實施首階段的完稅標籤制度並於2027年第二季全面推行有關制度，期望有效區分已完稅和未完稅香煙，打擊「白牌煙」。

消息：檢測儀器「一區一部」

有消息指，檢測儀器將會是「一區一部」的安 排，海關澄清從未發放有關訊息。海關現時正與 技術顧問進行成本效益分析，研究合適數量的檢 測儀器及安裝詳情。現階段就檢測儀器方面的安 排仍未確定。