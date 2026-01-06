Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

37歲印尼漢與11個月大兒子失蹤 最後現身深水埗 西九龍重案組跟進

突發
更新時間：11:52 2026-01-07 HKT
發佈時間：22:24 2026-01-06 HKT

警方周二（6日）呼籲市民提供一名在深水埗失蹤的男子及其兒子的消息。

37歲印尼籍男子Mukit Alam Pratama與其11個月大兒子Mukit Shznjz Putra Pratama，（5日）下午離開其位於桂林街的住所後便告失蹤，他們的家人同日向警方報案。Mukit Alam Pratama身高約1.75米，體重約80公斤，中等身材，尖面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿黃色羽絨服、黑色長褲、黑色運動鞋及戴黑色帽。Mukit Shznjz Putra Pratama，體重約10公斤，瘦身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿白色嬰兒服。據了解，事主持行街紙。

警方高度重視事件，案件交由西九龍總區重案組跟進。任何人士如有該兩名失蹤人士的消息或曾見過他們，請致電3661 8251或9610 9626，或電郵至[email protected]與西九龍總區重案組人員，或任何一間警署聯絡。

37歲印尼籍男子Mukit Alam Pratama與其11個月大兒子Mukit Shznjz Putra Pratama。
37歲印尼籍男子Mukit Alam Pratama與其11個月大兒子Mukit Shznjz Putra Pratama。
11個月大男嬰Mukit Shznjz Putra Pratama。
11個月大男嬰Mukit Shznjz Putra Pratama。
37歲印尼籍男子Mukit Alam Pratama與其11個月大兒子Mukit Shznjz Putra Pratama。
37歲印尼籍男子Mukit Alam Pratama與其11個月大兒子Mukit Shznjz Putra Pratama。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
14小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
1小時前
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
即時國際
4小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
2026-01-06 11:47 HKT
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-06 11:19 HKT
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染。網圖
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染（附批次資料）
社會
15小時前
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
23小時前
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
3小時前
獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防
突發
4小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
2小時前