37歲印尼漢與11個月大兒子失蹤 最後現身深水埗 西九龍重案組跟進
更新時間：11:52 2026-01-07 HKT
發佈時間：22:24 2026-01-06 HKT
發佈時間：22:24 2026-01-06 HKT
警方周二（6日）呼籲市民提供一名在深水埗失蹤的男子及其兒子的消息。
37歲印尼籍男子Mukit Alam Pratama與其11個月大兒子Mukit Shznjz Putra Pratama，（5日）下午離開其位於桂林街的住所後便告失蹤，他們的家人同日向警方報案。Mukit Alam Pratama身高約1.75米，體重約80公斤，中等身材，尖面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿黃色羽絨服、黑色長褲、黑色運動鞋及戴黑色帽。Mukit Shznjz Putra Pratama，體重約10公斤，瘦身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿白色嬰兒服。據了解，事主持行街紙。
警方高度重視事件，案件交由西九龍總區重案組跟進。任何人士如有該兩名失蹤人士的消息或曾見過他們，請致電3661 8251或9610 9626，或電郵至[email protected]與西九龍總區重案組人員，或任何一間警署聯絡。
最Hit
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
2026-01-06 11:47 HKT
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
2026-01-06 11:19 HKT