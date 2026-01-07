非法油站｜「私油」檢獲拘捕人數均飆升 海關消防處：一直致力打擊

未完稅燃油活動近期似有上升趨勢。海關資料顯示，去年1至11月破獲逾50宗相關案件，拘捕逾50人， 檢獲逾11萬公升燃油，比前年全年的案件宗數、拘捕人數及檢獲燃油數量均增加不少。海關及消防處均強調，一直致力打擊未完稅非法燃油活動，以保障稅收及公眾安全。

海關發言人表示，2024年共破獲25宗涉及未完稅燃油的案件，拘捕27人，檢獲28200公升燃油；2025年1至11月則破獲53宗案件，並拘捕53人，檢獲115800公升燃油。

發言人強調，海關一直致力打擊未完稅非法燃油活動以保障稅收。根據《應課稅品條例》，任何人士若處理、管有、售賣或購買未完稅非法燃油均屬違法，一經定罪，最高可被罰款100萬元及監禁兩年。另外，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。

市民如發現懷疑未完稅燃油活動，可透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或 致電海關24小時熱線182 8080舉報。

消防處表示，根據紀錄，消防處於2024及2025年共接獲1231宗與非法燃油轉注活動相關的舉報，共進行了4060次針對性的巡查及54次聯合執法行動，其間向210位相關人士或負責人作出檢控，當中涉及124個非法燃油轉注點（包括固定及流動式作業點）。

消防處一直致力打擊任何形式的非法燃油轉注活動，並會嚴格按照《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》對相關非法行為採取執法行動，違者一經定罪，可處最高罰款10萬元及監禁6個月。消防處會持續加強監察與執法，並與相關部門協作及透過多管齊下的策略，致力打擊非法燃油轉注活動，以保障社區安全。

由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果非常嚴重。因此，消防處呼籲市民切勿參與非法燃油轉注活動或光顧非法加油站。市民如發現懷疑非法燃油轉注活動，可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」或24小時舉報熱線5577 9666作出舉報。