獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防

隱藏於各區偏僻位置、俗稱「鬼油站」的非法油站，近期紛紛一反常態，高調地在社交媒體發放廣告，以市價五折的走私汽油招徠生意，更以不同禮品吸引駕駛者，包括贈送指甲護理套裝、零食、紙巾等，甚至可以30元優惠價換購香煙一包。《星島》記者以顧客身份前往其中一間非法油站，發現保安極為嚴密，記者驅車跟隨前方車輛進入鐵皮屋，發現工人關上大門才為客人車輛入油，而且加油裝置十分簡陋，亦未見任何滅火設備，一旦閉門加油期間失火，隨時性命不保。

突發行動組

「元朗區首選靚奶，地理位置優越，大路邊，全程石屎地……消費即送紙巾送水，每月有精品送出。」近日Facebook湧現全港多區非法油站的宣傳廣告，廣告字眼刻意迴避汽油，改為使用「奶」等暗語，並配以AI生成的美女宣傳廉價汽油等圖片，不少廣告更表明入油獲贈紙巾、樽裝水、零食等禮品，甚至入油滿30升汽油及加30元可換購名牌香煙。

記者通過非法油站廣告附有的WhatsApp號碼聯絡，獲悉多間非法油站均銷售「95」汽油，即辛烷值為95的無鉛汽油，價格相對低廉，多為11至12元一升，銷售地點遍布元朗、上水、葵青、黃大仙、大埔等，部分更標榜「中國海油直送」，又根據其中一間元朗非法油站提供的電子地圖，驅車前往元朗一個露天停車場。

由於現場沒有任何指示牌，記者花了數分鐘才找到非法油站入口，門外有一名男子突然走近，表示「暗號係響兩下咹」，未幾一輛私家車駛至，一名南亞裔男工人隨即打開鐵皮屋閘門，讓車輛駛入，記者亦驅車緊隨其後，按動兩下喇叭後獲准進入，工人隨即關上閘門。

設於鐵皮屋的非法油站，備有簡陋油缸、油錶和油槍等入油設備，以及至少4部閉路電視，旁邊則有居住空間，相信是供員工居住。不過，現場未見有滅火筒等防火設備。

工人為客人車輛加油期間，記者詢問油站生意是否忙碌，對方連忙回答「yes」，又指早前向客人贈送修甲工具套裝，已全部送出，目前會贈送樽裝水和紙巾。記者其後稱忘記攜帶銀包，承諾前往櫃員機取款後再前來加油，對方露出疑惑眼神，不久開閘放行。

記者及後以WhatsApp訊息向另一非法油站查詢，對方保證「零雜質」、「行車絲滑到不得了」，惟不肯馬上透露地址，只稱位於葵青區，若有意光顧，需提供車牌、車款及型號，「我哋地點會變，到時再畀地點」。按此說法推斷，相信對方經營貨車改裝的流動非法加油站。

海關及消防處近年不時破獲走私汽油活動，並搗破本地非法油站，有關汽油主要從內地走私來港，通常手法是利用改裝了油缸的跨境車輛運載汽油，成功走私後運到非法油站銷售，當中利潤高達每公升3至4元，故此吸引部分不法之徒挺而走險。

海關人員於去年9月15日及16日分別在深圳灣管制站及落馬洲管制站破獲兩宗走私汽油案件，涉案的兩輛跨境貨車利用經過非法改裝油缸走私汽油，人員於兩車拖頭油缸內發現懷疑非法改裝結構，檢獲共約2715公升未列艙單電油，拘捕兩名分別41和61歲的男貨車司機。

據了解，內地油站目前提供92、95及98三種無鉛汽油，數字的不同在於汽油內的辛烷值數值，數值越高表示抗爆震能力越好，價錢亦相對較高，以本港非法油站供應的95汽油為例，現時深圳加油站的最高零售價為 人民幣7.29元/升，不少加油站更提供折扣；香港的加油站只提供98汽油，零售牌價為每公升28.89元，各油站的折後價介乎20.69元至22.89元不等。換言之，僅售11至12元、疑從內地走私來港的95汽油比完稅98汽油便宜約一半，故此吸引不少駕駛者光顧，走私分子從中也可賺取每公升約3至4元的可觀利潤。