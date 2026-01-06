港男藍田港鐵站交收$20萬Pokémon卡 買家扮檢查奪卡而逃

今日（6日）下午3時許，一名33歲男子相約買家於港鐵藍田站交收近期大熱的Pokémon卡，當時他在閘內，年約20歲的買家則站在閘外。事主不虞有詐，將大約19張、約值20萬元的Pokémon卡交予對方檢查時，男子突然轉身逃走，並往匯景廣場方向逃去。警方接報到場調查，案件列作「盜竊」，交由觀塘警區刑事調查隊跟進，正追緝涉案一名年約18至23歲青年。

一名男子相約買家交收Pokémon卡時遭對方搶走。曾志恒攝

翻查資料，精靈寶可夢的Pokémon集換式卡牌（Trading Card Game，TCG）自1996年在日本面世，截至去年3月，累計生產750億張卡，在全球超過96個國家和地區發售。近年Pokémon集換式卡牌在全球盛行，除吸引一大批卡迷「打Deck」（卡牌對戰），不少人更視Pokemon卡為收藏品或投資工具。

據了解，在卡牌投資的世界，「評級」是指將未經鑒定的卡牌送往權威機構（如PSA）進行封裝及評分，如卡牌的印刷是否置中、四角有沒有破損、有沒有污漬等均影響評級，幾乎完美無瑕的卡牌會獲得最高的10分，加上卡牌上的「小精靈」亦會直接影響其價值，可獲得極高回報，一些較冷門的「小精靈」卡牌，其升值潛力相對較低。著名美國Youtube網紅Logan Paul於2022年時，就曾以 527萬美元（約4095萬港元）購入一張「比卡超插畫家」Pokémon卡，創下Pokémon遊戲卡價格的健力士世界紀錄。

近年Pokémon集換式卡牌在全球盛行，除吸引一大批卡迷「打Deck」（卡牌對戰），不少人更視Pokemon卡為收藏品或投資工具。資料圖片

Pokémon卡。Pokémon網站圖片