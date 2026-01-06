皇后山邨水質｜水務署：配合坪輋路永久喉管接駁工程 1.10晚起多個屋苑食水及沖廁水供應暫停

粉嶺皇后山邨等多個屋苑的食水去年出現瀝青，引起社會對水管情況的關注。水務署指去年在短時間內以臨時喉管取代坪輋路一段地下瀝青保護層鋼管，但由於該臨時喉管外露並佔用部分路面，水務署仍需在該處地底敷設新的永久喉管，有關永久喉管的敷設工程現已完成，並將於1月10日晚上至1月11日早上將該喉管接駁至現有供水網絡。

水務署在其社交平台「滴惜仔」發文表示，接駁工程在1月10日晚上至1月11日早上進行，期間上址一帶住戶的食水及沖廁水供應需要暫停，預計停水時間由1月10日晚上10時至翌日早上8時，受影響地區包括皇后山邨、山麗苑及位於沙頭角公路（由孔嶺村至沙頭角墟）、坪輋路（由孔嶺村至雲泉仙館）、五洲路、禾徑山路及鹿頸一帶的68條鄉村。由於皇后山邨及山麗苑有大廈水缸作為緩衝，估計該兩屋苑實際停水時間可縮短為1月10日晚上11時至翌日早上7時。

水務署fb「滴惜仔」圖片

暫停供水期間，水務署會提供臨時食水供應，供有需要的居民取用，當中包括：

• 與房屋署及北區民政處合作，分別於皇后山邨和山麗苑，及於受影響的鄉郊地區放置水箱（預計於1月10日中午前完成放置）；及

• 在北區民政處的協助下，水務署將會向部分較為偏遠的受影響鄉村提供樽裝水。

水務署及北區民政處已就暫停供水安排與北區區議會、鄉事委員會及關愛隊代表等地區人士溝通，並陸續向受影響住戶派發暫停供水及注意事項的單張、在當眼位置張貼告示，亦將會探訪區內有需要住戶及社福機構以提醒其預早作出安排等。

水務署表示恢復供水前，署方會沖洗有關供水喉管，確保水質清澈，但由於水管內的食水在恢復供水時有機會含有較多空氣而形成大量氣泡，個別用戶的用水在恢復供水初期可能呈奶白色或出現稍為混濁的情況，此乃正常現象。如食水稍為混濁，用戶可先移除水龍頭隔篩及其他過濾裝置，並持續開啟水龍頭數分鐘，待水質回復正常再裝回隔篩及其他過濾裝置；如食水呈奶白色，可讓食水在容器中靜止一會，待氣泡消失後，食水便會回復清澈。

