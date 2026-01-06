珍惜生命│葵涌石蔭邨坐輪椅女子 商場平台欄杆上吊亡

葵涌石蔭邨石蔭商場平台，今（6日）下午1時57分，附近安老院舍職員報案，指在葵涌長者鄰舍中心對出，發現一名坐輪椅的女子，在5樓平台欄桿上吊，救護員接報到場，女事主無呼吸脈搏，昏迷被送院搶救，可惜最終不治。

警方經調查後證實事主為姓譚的59歲女子，並在現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，譚女有身體病紀錄。



警員到場調查。蔡楚輝攝

職員在場協查。

警員到場調查。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk