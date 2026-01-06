珍惜生命│葵涌石蔭邨坐輪椅女子 商場平台欄杆上吊亡
更新時間：19:12 2026-01-06 HKT
發佈時間：15:11 2026-01-06 HKT
發佈時間：15:11 2026-01-06 HKT
葵涌石蔭邨石蔭商場平台，今（6日）下午1時57分，附近安老院舍職員報案，指在葵涌長者鄰舍中心對出，發現一名坐輪椅的女子，在5樓平台欄桿上吊，救護員接報到場，女事主無呼吸脈搏，昏迷被送院搶救，可惜最終不治。
警方經調查後證實事主為姓譚的59歲女子，並在現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，譚女有身體病紀錄。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
2026-01-05 17:45 HKT
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
2026-01-05 19:30 HKT
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
2026-01-05 19:33 HKT