新界北警放蛇打擊白牌車拘2司機 兩私家車被扣查檢驗

新界北總區交通部於今日（6日）進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動，成功截獲兩輛非法載客取酬的私家車，兩名男司機涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」，涉案私家車已被扣查作進一步檢驗。

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察張展鴻講述案情時表示，今日上午新界北總區交通部派員於上水喬裝乘客到元朗，行動中成功截獲兩部私家車，涉嫌非法載客取酬，當中涉及兩名本地男司機，年齡分別為49及53歲，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」。其中49歲男司機報稱為全職司機，而53歲司機則任汽車維修員。兩人向「放蛇」警索取車資分別為90元及110元。

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰款2.5萬元及監禁12個月。

警方呼籲，市民出行時亦應選擇合法的公共交通工具，如相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。