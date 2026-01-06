一家四口任輔警 延續潤物無聲的堅守

警隊內家中兩代同為警務人員並非罕見，但一家四口都同披警服卻是鳳毛麟角。任職政府文書職系的輔警警長周永雄因早年長期與警隊人員共事，受鼓勵下投考香港輔助警察隊（輔警隊），不論在本職或於警隊崗位上，一直服務市民。

一家四口均本着「忠誠勇毅，心繫社會」的信念，服務市民。

張婉儀（左）與女兒周栩芊分別駐守元朗分區及尖沙咀分區。

回顧31年警務生涯，現駐守天水圍分區的周永雄接受今期《警聲》訪問時表示，最難忘的是多年前處理一宗協助臨盆孕婦的求助個案，他說：「當時該名孕婦緊握着我的手臂，我已被抓得滿臂血痕，但能助她穩定情緒，更成功見證新生命誕生，一切付出都值得。」輔警工作不僅讓他體會到一顆新生命的重量，更為他帶來攸關一生的姻緣——他與輔警同事、現於政府物流服務署工作的張婉儀因這份相同使命共諧連理。



張婉儀與警隊早結緣於童年。「六、七歲時在街市與母親失散，那種恐懼與無助至今歷歷在目。」 她說：「當時幸得一位女警安慰我『小朋友不用怕，有警察姐姐在！』，並協助尋回母親。這句話看似微不足道，卻給年幼的我莫大的安全感。」正是這份感覺，推動她於1999年加入輔警隊，延續守護他人的初心。



現駐守元朗分區的張婉儀始終秉持專業精神：「每宗案件背後，都可能是求助人最艱難的時刻。因此無論面對多大壓力，都必須保持冷靜與專業。」這對輔警夫妻更將工作感悟融入家庭教育，張婉儀分享說：「處理過許多青少年案件，我更深知正確價值觀的重要。成長中的青年猶如在大洋中航行，唯有方向對，才能順利抵達目的地。」



這份言傳身教如春風化雨，深深影響着他們的兩名子女周沛銳和周栩芊。現就讀大學的兄妹二人，先後加入輔警隊。熱愛長笛的哥哥周沛銳加入輔警隊樂隊，在典禮中以悠揚樂韻展現才華；而精通兩文三語和懂法語的妹妹周栩芊則在18歲生日當天即遞表投考，現駐守旅客絡繹的尖沙咀分區，運用語言優勢服務國際旅客。



一家四口，兩代人，穿梭於香港不同街道執勤，從一開始二人同心到今天四心同繫，均本着「忠誠勇毅，心繫社會」的信念。兄妹二人坦言：「真正引領我們投身警隊的，不是如戲劇般的奇案，而是父母十年如一日對服務香港的默默堅持。」兄妹二人感受到父母這份潤物無聲的堅守，是對他們最好的身教，他們說：「我們希望延續走爸媽的路，既是對他們最大的致敬，也是我們對這套制服的承諾。」

