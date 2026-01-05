西貢度假營兩校男童爭球場 14歲「大蝦細」少年被捕 8歲童受傷送院

西貢北潭涌度假營內上月底發生襲擊案，一名8歲學童在學校旅行期間，因使用足球場問題，與其他學校男生爭執並遇襲。警方今日（1月5日）回覆查詢時表示，經調查後已拘捕一名14歲男童，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」。據了解，被捕男童為航海學校學生，而受害男生就讀聖保羅書院小學。

據悉，事件發生於上月19日。當日下午1時半，一名8歲姓莊小學男生在北潭涌度假營參加學校旅行，與同學在足球場踢足球時，與另一間學校的學生因使用球場問題爭執。期間，該名男生遭對方以足球及手襲擊，導致臉、上身及腳部受輕傷。

男生其後在活動結束回家後，向父親講述事件，父親隨即報案，並陪同他前往明愛醫院治理。警方於同日接獲報案後，將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，交由黃大仙警區刑事調查隊第七隊跟進。經調查後，警方上月30日在黃大仙區以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」罪拘捕一名14歲男童。該男童已獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。

保良局賽馬會北潭涌度假營。資料圖片