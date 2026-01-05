Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西貢度假營兩校男童爭球場 14歲「大蝦細」少年被捕 8歲童受傷送院

突發
更新時間：20:39 2026-01-05 HKT
發佈時間：20:39 2026-01-05 HKT

西貢北潭涌度假營內上月底發生襲擊案，一名8歲學童在學校旅行期間，因使用足球場問題，與其他學校男生爭執並遇襲。警方今日（1月5日）回覆查詢時表示，經調查後已拘捕一名14歲男童，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」。據了解，被捕男童為航海學校學生，而受害男生就讀聖保羅書院小學。

保良局賽馬會北潭涌度假營。資料圖片
保良局賽馬會北潭涌度假營。資料圖片

據悉，事件發生於上月19日。當日下午1時半，一名8歲姓莊小學男生在北潭涌度假營參加學校旅行，與同學在足球場踢足球時，與另一間學校的學生因使用球場問題爭執。期間，該名男生遭對方以足球及手襲擊，導致臉、上身及腳部受輕傷。

男生其後在活動結束回家後，向父親講述事件，父親隨即報案，並陪同他前往明愛醫院治理。警方於同日接獲報案後，將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，交由黃大仙警區刑事調查隊第七隊跟進。經調查後，警方上月30日在黃大仙區以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」罪拘捕一名14歲男童。該男童已獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。

相關報道：兩校男生疑爭用足球場 8歲小學生被踢胸推面受傷 警通緝1少年

保良局賽馬會北潭涌度假營。資料圖片
保良局賽馬會北潭涌度假營。資料圖片

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
01:05
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
影視圈
8小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
12小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
3小時前
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
01:08
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
11小時前
委內瑞拉未來局勢如何發展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
02:14
委內瑞拉未來局勢如何發展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
即時國際
5小時前
有片│港鐵阿伯不滿霸位坐被阻路 一拳鎚打馬尾女 網民: 郁手打人已經輸晒
00:32
有片│港鐵阿伯不滿霸位坐被阻路 一拳鎚打馬尾女 網民: 郁手打人已經輸晒
突發
4小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
21小時前
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
影視圈
7小時前
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
飲食
9小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
13小時前