白撞WhatsApp「投資專家」設內幕消息騙局 八旬翁慘失近$700萬棺材本

近日一名年逾八旬、擁有多年股票投資經驗的長者誤墮「投資專家」騙局。騙徒設局半年，先透過WhatsApp接近事主，先以投資討論建立信任，再假稱有「內幕消息」誘使其斥資逾400萬元買入指定股票。該股一日內暴跌逾八成，事主急沽仍損失超過300萬元。其後騙徒再以「協助追回損失」為由，誘騙事主轉賬逾300萬元「保證金」至多個個人戶口，最終失聯，事主共損失近700萬港元。警方指過去一周已接獲逾百宗投資詐騙舉報，損失總額超過7000萬元，呼籲市民提高警惕。

一名八十多歲長者於半年前收到陌生WhatsApp訊息，騙徒自稱「投資專家 」，吸引受害人一直討論投資心得。至近日，該「投資專家」訛稱有內幕消息，指一隻香港股票即將大幅上漲，誘騙受害人即時買入。受害人雖然有多年股票經驗，然而他仍不虞有詐，在自己的證券平台帳戶，買入等值逾400萬元的股份。不料該股在一天內股價直插逾八成。雖然受害人隨即賣出，但他仍損失逾300萬港元。

其後，受害人向騙徒求助，騙徒訛稱可協助追回損失，建議轉購另一隻「基金」，但須先繳付「保證金」。受害人未有起疑，按指示向騙徒提供的多個個人銀行戶口轉賬逾300萬元。直至事主耗盡投資戶口全部存款，騙徒失去聯絡，才驚覺受騙。受害人共損失近700萬港元。

過去一周，警方共接獲逾100宗投資騙案，總損失金額逾7000萬港元。警方在防騙專頁「守網者」提醒市民，切勿理會來歷不明的白撞訊息；切勿輕信網上「高回報」投資廣告；切勿胡亂轉賬至不明個人銀行戶口；使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險。