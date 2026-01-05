威院地盤工傷 31歲男工重創浴血命危 疑升降台移動致頭部夾困橫樑
更新時間：20:49 2026-01-05 HKT
發佈時間：17:05 2026-01-05 HKT
沙田威爾斯醫院重建地盤，今日（1月5日）下午2時許，低層一名31歲姓黃男工人懷疑被機器所傷，頭部浴血。救護員接報趕至時，傷者意識模糊，隨即被送往醫院救治，情況危殆。
據悉，事發時兩名工人在升降台工作期間，升降台移動導致事主撞到石屎橫樑，頭部夾在橫樑及升降台之間受傷，工友則及時蹲下則避開。目前警方仍在調查意外。
威院回覆查詢時表示，今日下午約2時半，該院接獲威院重建工程承建商的通知，一名受僱於分判商的工人在工作期間發生意外，頭部受傷，工人隨即被送往醫院急症室接受治療，現時情況危殆。
醫院管理局在接報後，隨即派員到達現場了解情況，勞工處與警方亦到場共同了解情況。該院非常關注事件，已向工程總承建商了解及跟進情況，要求總承建商徹查事件成因及提交報告，並加強有效安全措施，避免再發生類似意外。
該院已向醫管局總辦事處報告事件，會全力配合勞工處及相關政府部門的調查工作。院方向涉事工人及其家屬致以慰問，會為其提供適切協助。
