Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

威院地盤工傷 31歲男工重創浴血命危 疑升降台移動致頭部夾困橫樑

突發
更新時間：20:49 2026-01-05 HKT
發佈時間：17:05 2026-01-05 HKT

沙田威爾斯醫院重建地盤，今日（1月5日）下午2時許，低層一名31歲姓黃男工人懷疑被機器所傷，頭部浴血。救護員接報趕至時，傷者意識模糊，隨即被送往醫院救治，情況危殆。

據悉，事發時兩名工人在升降台工作期間，升降台移動導致事主撞到石屎橫樑，頭部夾在橫樑及升降台之間受傷，工友則及時蹲下則避開。目前警方仍在調查意外。

威院回覆查詢時表示，今日下午約2時半，該院接獲威院重建工程承建商的通知，一名受僱於分判商的工人在工作期間發生意外，頭部受傷，工人隨即被送往醫院急症室接受治療，現時情況危殆。

醫院管理局在接報後，隨即派員到達現場了解情況，勞工處與警方亦到場共同了解情況。該院非常關注事件，已向工程總承建商了解及跟進情況，要求總承建商徹查事件成因及提交報告，並加強有效安全措施，避免再發生類似意外。

該院已向醫管局總辦事處報告事件，會全力配合勞工處及相關政府部門的調查工作。院方向涉事工人及其家屬致以慰問，會為其提供適切協助。 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
01:05
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
影視圈
8小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
12小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
3小時前
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
01:08
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
11小時前
委內瑞拉未來局勢如何發展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
02:14
委內瑞拉未來局勢如何發展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
即時國際
5小時前
有片│港鐵阿伯不滿霸位坐被阻路 一拳鎚打馬尾女 網民: 郁手打人已經輸晒
00:32
有片│港鐵阿伯不滿霸位坐被阻路 一拳鎚打馬尾女 網民: 郁手打人已經輸晒
突發
4小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
21小時前
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
影視圈
7小時前
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
飲食
9小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
13小時前