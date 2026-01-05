Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀海濱八旬翁墮海輕生 熱心途人落水救起

突發
更新時間：16:46 2026-01-05 HKT
發佈時間：13:25 2026-01-05 HKT

今日（5日）中午12時22分，一名83歲姓曾老翁在尖沙咀梳士巴利道30號、尖沙咀海濱花園對開海面載浮載沉。有途人經過發現，連忙跳入海中救人，並報警求助。救援人員趕到，老翁被救起但陷入昏迷，其後由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。警方於現場沒有檢獲遺書，據悉老翁有身體病紀錄，案件被列作企圖自殺跟進。

協助救人的熱心市民陳先生講述經過，他指當時跑步經過見有人墮海，他於是立即跳落海中，游水約20米將事主救上岸。他指自己懂得急救，隨即為事主施以心肺復甦法。陳先生說今次是他第一次落海救人，雖然他腳部擦傷，但直指：「無事無事！」

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

