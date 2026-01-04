Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜消防發特刊悼念殉職何偉豪 楊恩健：偉豪點亮的精神火炬，將引領我們砥礪前行

突發
更新時間：18:24 2026-01-04 HKT
發佈時間：18:24 2026-01-04 HKT

宏福苑五級大火釀成至少161人死亡慘劇，消防處近日發布特刊，緬懷火警中殉職消防員何偉豪。當中，特刊封面寫有「蹈火忘生昭氣節，丹心垂範勵同儔」，內文讚揚何偉豪在市民遭遇危難時，不畏艱險挺身而出，其英勇無畏會讓全港市民永遠懷念；而何偉豪的盡忠職守、忠肝義膽和無私精神，亦會讓消防處的每一位同袍銘記於心。

女友Kiki：能夠成為偉豪嘅未婚妻，係我一生嘅光榮

特刊內亦刊登了消防處處長楊恩健、何偉豪未婚妻Kiki、何偉豪胞兄胞弟以及一眾同袍的悼念留言，當中楊恩健讚揚何偉豪捨己為民彰顯高尚情操，形容他是「寶貴生命踐行消防使命；以光輝事蹟樹立英勇典範」，又強調「 偉豪點亮的精神火炬，將引領我們砥礪前行」。

至於未婚妻Kiki則憶述當初何偉豪投身消防初心：「十年前我問你：『點解你想做消防員？』你堅定地答我：『因為我想直接幫到市民。』」她又感言：「能夠成為偉豪嘅未婚妻，係我一生嘅光榮。你唔只係我嘅驕傲，亦係全香港人嘅驕傲。願大家永遠記得偉豪無私嘅奉獻，記得佢帶畀世界嘅溫暖與力量。」

特刊中提到，何偉豪生於1987年，在2009年加入政府，最初在香港警務處任職警員，2016年獲消防處聘任為消防員，便一直於沙田消防局駐守。於消防處服務逾9年期間，何偉豪曾多次參與滅火及救援行動，2019年亦積極參與疫情防控工作，並勇於承擔各項特別職務，因而分別於2020年12月獲政務司司長頒發感謝狀，及於2023年12月獲頒發高級指揮官嘉許狀。

2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動，其間身受重傷，不幸殉職，終年37歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。何偉豪離世，消防處損折英才，香港社會痛失棟樑。消防處強調：「何偉豪奮勇無畏、捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。」為表揚其向火逆行的無私奉獻精神，消防處已向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜，並為他舉行最高榮譽喪禮，何偉豪遺體長眠浩園。 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
02:43
石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
突發
6小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
飲食
7小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
2小時前
美軍突襲委內瑞拉，生擒馬杜羅夫婦。美聯社／法新社
01:31
空襲委內瑞拉︱美軍生擒馬杜羅計劃曾漏風聲？ 親信成CIA線人監視行蹤
即時國際
4小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增
萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增
影視圈
4小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
2026-01-03 14:30 HKT
粵車︱「FV」牌中港車涉違規裝警號閃燈 未貼通行許可證 運輸署：已轉執法部門跟進
粵車︱「FV」牌中港車涉違規裝警號閃燈 未貼通行許可證 運輸署：已轉執法部門跟進
社會
5小時前
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
22小時前
尋秦記丨歐瑞偉續演「陶總管」  曾做劉德華替身當三級片男一  娶花旦太太女兒撞樣朱千雪
尋秦記丨歐瑞偉續演「陶總管」  曾做劉德華替身當三級片男一  娶花旦太太女兒撞樣朱千雪
影視圈
8小時前