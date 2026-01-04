宏福苑大火｜消防發特刊悼念殉職何偉豪 楊恩健：偉豪點亮的精神火炬，將引領我們砥礪前行

宏福苑五級大火釀成至少161人死亡慘劇，消防處近日發布特刊，緬懷火警中殉職消防員何偉豪。當中，特刊封面寫有「蹈火忘生昭氣節，丹心垂範勵同儔」，內文讚揚何偉豪在市民遭遇危難時，不畏艱險挺身而出，其英勇無畏會讓全港市民永遠懷念；而何偉豪的盡忠職守、忠肝義膽和無私精神，亦會讓消防處的每一位同袍銘記於心。

女友Kiki：能夠成為偉豪嘅未婚妻，係我一生嘅光榮

特刊內亦刊登了消防處處長楊恩健、何偉豪未婚妻Kiki、何偉豪胞兄胞弟以及一眾同袍的悼念留言，當中楊恩健讚揚何偉豪捨己為民彰顯高尚情操，形容他是「寶貴生命踐行消防使命；以光輝事蹟樹立英勇典範」，又強調「 偉豪點亮的精神火炬，將引領我們砥礪前行」。

至於未婚妻Kiki則憶述當初何偉豪投身消防初心：「十年前我問你：『點解你想做消防員？』你堅定地答我：『因為我想直接幫到市民。』」她又感言：「能夠成為偉豪嘅未婚妻，係我一生嘅光榮。你唔只係我嘅驕傲，亦係全香港人嘅驕傲。願大家永遠記得偉豪無私嘅奉獻，記得佢帶畀世界嘅溫暖與力量。」

特刊中提到，何偉豪生於1987年，在2009年加入政府，最初在香港警務處任職警員，2016年獲消防處聘任為消防員，便一直於沙田消防局駐守。於消防處服務逾9年期間，何偉豪曾多次參與滅火及救援行動，2019年亦積極參與疫情防控工作，並勇於承擔各項特別職務，因而分別於2020年12月獲政務司司長頒發感謝狀，及於2023年12月獲頒發高級指揮官嘉許狀。

2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動，其間身受重傷，不幸殉職，終年37歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。何偉豪離世，消防處損折英才，香港社會痛失棟樑。消防處強調：「何偉豪奮勇無畏、捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。」為表揚其向火逆行的無私奉獻精神，消防處已向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜，並為他舉行最高榮譽喪禮，何偉豪遺體長眠浩園。