輔警系列｜一家四口總動員 薪火相傳貢獻社會 爸爸：輔警令我有一個完整的家庭

香港輔助警察隊當中，有4名成員來自一家四口，原來爸爸加入輔警隊後，執勤期間與一位女輔警認識並結為連理，婚後誕下一子一女。 兩兄妹多年來見證著父母利用公餘時間服務市民，深深被這份熱誠感染，所以兩人入讀大學後，紛紛投身輔警隊伍，希望延續這份精神。 對於周氏全家總動員 加入 輔警貢獻社會，「輔警爸爸」周永雄表示動容：「輔警令我有一個完整的家庭，希望子女能夠進一步發揮個人所長，繼續以輔警甚至正規警察的身份服務社會。」

輔警警長周永雄Kevin及高級輔警警員張婉儀Fiona於執行警務工作時結識，譜出一段因輔警而結合的姻緣，婚後更將多年來公餘時間服務社會的熱誠傳遞給子女，現時就讀大學的長子周沛銳和女兒周栩芊先後跟隨父母步伐加入輔警隊，一家四口成為罕見的「輔警家庭」。

周永雄(右一)與張婉儀(左二)因輔警結緣，婚後將服務社會的熱誠傳給子女周沛銳(左一)和周栩芊(右二)，兩人先後加入輔警，一家四口成為罕見的「輔警家庭」。

周永雄於1994年加入輔警，現駐守天水圍分區軍裝巡邏小隊，正職為警務處的文書主任。他表示，因工作與警察相關，當年跟隨同事加入輔警，發現自己能勝任這份充滿挑戰的工作，更從中得到成就感，轉眼間已經服務輔警隊超過31年。

母親張婉儀1999年加入輔警，目前駐守元朗分區軍裝巡邏小隊。她憶述，小時候在街市與母親失散，幸得一位女警耐心安慰並幫忙尋找，當中的溫暖至今難忘，因此長大後加入輔警，「警察的工作很有意義，能在人們陷於無助時提供幫助。從事輔警多年，令自己擴闊視野，學會避免紛爭，亦對生老病死有更深刻的體會，更懂得珍惜彼此。」

擁有多年長笛演奏經驗的周沛銳，於2024年加入輔警樂隊。

在前線工作多年的周永雄曾處理不少難忘的案件。他憶述，某日巡邏期間遇上孕婦臨盆，情緒極其激動，但他沒有相關醫療知識，而且是男性，唯有借出雙手，讓對方緊握減輕痛楚，即使被抓至瘀青亦無退縮，同時極力安慰其情緒，最終成功等到救護員到場接手，令他深信一些看似簡單的幫助，對無助的市民往往意義非凡，「不過，成為輔警最大的收穫，肯定是認識了太太，組織了一個美滿的家庭。」

這對輔警夫妻不時向子女分享執勤期間所見所聞，並以警隊價值觀教育他們，故此兒子周沛銳Austin和妹妹周栩芊Alison自小便對警務工作產生憧憬，成年後決意跟隨父母步伐，先後於2024年及2025年加入輔警隊伍貢獻社會，現時分別駐守輔警樂隊及尖沙咀分區軍裝巡邏小隊。

加入輔警隊僅數個月的周栩芊，現時駐守尖沙咀分區，不時協助解答旅客的查詢。

Austin和Alison坦言，兒時父母犧牲休息時間服務社會，當時雖然渴望他們多點陪伴，但理解他們的工作，長大後認為這個舉動相當偉大。兩人目前仍在大學就讀，計劃未來成為正規警務人員，其中哥哥打算畢業後便投考督察，妹妹則希望透過輔警累積經驗提升領導能力，為將來加入警隊做好準備。

一家四口雖然未曾在同一崗位合作，不過在早前輔警週年訓練中，父母參與訓練、哥哥進行樂隊表演、妹妹接受入職培訓，一家人間接「同框」，他們均感到別具意義。周永雄笑說，當看見子女一同穿上輔警制服，尤為感動，因為他們既是家人，也是「戰友」，家庭交流亦因共嗚感而增加。

周永雄將於兩年後退休，他對加入輔警並成家立室表示感恩，希望子女將來能夠進一步發揮個人所長，繼續以輔警甚至正規警察的身份幫助市民、維持治安。

記者 麥鍵瀧

於本星期三（1月7日），警隊刊物《警聲》會刊出輔警一家的專訪，講述各人的從警之路。如欲閱覽，可掃描以上QR Code。