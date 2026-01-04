警破元朗村屋製毒工場檢逾$700萬毒品 3男女被捕包括35歲歌手

警方於昨日（3日）進行反毒品行動，突擊搜查一個位於元朗的村屋單位，並以「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、及「串謀販運危險藥物」罪拘捕3名男女，檢獲逾700萬元毒品及製毒工具。警方指其中一名被捕人為35歲姓羅歌手，相信有人欠債疑挺而走險，受販毒集團以金錢利誘，以獲得數萬至十多萬元作酬勞。

東九龍總區刑事總部高級督察周嘉潤今日（4日）在記者會上表示，有販毒集團以「搵快錢」作招徠，招攬年輕人做「死士」進行販毒，利用日常運輸工具如的士及貨車作掩飾，運送毒品，又以村屋單位作製毒中心及毒品儲存倉。警方分析可疑車輛的型號及車牌，成功鎖定集團的主腦及骨幹成員的身份，並於昨日於元朗進行反毒品行動，突擊搜查一個位於元朗的村屋單位。

探員於村屋單位內以涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、及「串謀販運危險藥物」罪拘捕2名本地男子及1名內地女子，並檢獲7.9公斤可卡因、1.2公斤冰毒、741克霹靂可卡因、598克氯胺酮及259粒依托咪酯煙彈，市值約港幣774萬元。

疑欠債挺而走險犯案 「上線」遙距教授製毒

警方指該製毒中心及毒品儲存倉運作大約一個月，而被捕的男女介乎21至35歲，分別報稱學生、歌手及無業，主要負責製毒、包裝及運送予本地折家，相信有人欠債疑挺而走險，受販毒集團以金錢利誘，以獲得數萬至十多萬元作酬勞。消息指，其中一名被捕人利用加密軟件認識「上線」，對方透過遙距方式教授製毒的知識，之後又指示他們到某地方取貨，故一直未與對方見面。

被捕男女現正被扣留調查，稍後會暫控「販運」、「製造」及「串謀販運危險藥物」的罪名，將於明日（1月5日）於觀塘裁判法院提堂。