多部門夥菲律賓駐港人員遮打道聯合宣傳 提升守法意識 共建和諧有序社區

香港警務處、食物環境衞生署、入境事務處及中西區關愛隊，聯同菲律賓駐香港總領事館移民工人辦公室，於今日（1月4日）在中環遮打道一帶聯合宣傳，旨在提升市民及旅客的守法意識，防止非法聚賭、無牌擺賣及違反入境規定等行為，共建和諧有序的社區。

行動期間，各部門人員及關愛隊成員向市民派發宣傳單張，講解相關法例及違規後果。警務處人員指出，在公眾地方非法賭博屬嚴重違法行為，一經定罪，最高可被判罰款一萬港元及監禁三個月，呼籲市民切勿參與街頭賭博。

食物環境衞生署人員亦向在場人士加強宣傳，提醒市民不應光顧無牌小販及切勿從事非法販賣活動，並會持續於區內執法，以遏止非法販賣及保持環境衞生。根據相關法例，無牌販賣最高可處罰款1萬元及監禁六個月；如無牌販賣活動同時引致阻塞通道，另可處罰款2.5萬元或監禁3個月。

入境事務處人員亦提醒在場人士，須遵守對他有效的逗留條件。例如，旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作;而外籍家庭傭工則不可執行僱傭合約所列職務以外的其他工作。任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。

各部門表示，將持續透過跨部門合作、公眾教育及情報主導的執法行動，加強預防及打擊違法行為。維護社會秩序有賴市民共同參與，呼籲大眾自律守法，積極配合執法工作，攜手營造安全、整潔、守法的社區環境。