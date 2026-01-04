中年賊向長者扮水務署職員查水喉 聖誕連環入屋偷財物 警查天眼拘人

警方於聖誕節前後（12月25至29日）接獲三宗報案，指有人在深水埗唐樓、長沙灣麗閣邨及屯門安定邨的單位外，訛稱為水務署職員或水喉工，向長者住戶聲稱檢查水喉，借機入屋盜去財物。警方經深入調查及翻查大量閉路電視片段後，迅速鎖定疑犯身份，並於昨天（1月3日）以「入屋犯法」罪，拘捕一名年約50歲本地男子，行動中亦起回部份失物。

深水埗警區刑事調查隊督察麥浿枬表示，3宗案件手法高度相似，受害人均為70歲以上長者。賊人訛稱為水務署職員，專門針對欠缺閉路電視、鐵閘及保安的「三無」唐樓，或是透過走廊氣窗查看屋內情況的公共屋邨。賊人向長者聲稱要入屋檢查水管，先是扮作檢查，再趁住戶不以為意，偷走當眼位置財物後即離開，整個過程只有一至兩分鐘，3名受害人共損失約2萬元。賊人犯案時僅穿著便服，未有帶同背囊或手袋，也沒有出示任何工作證明。

深水埗刑事調查隊第10隊聯同深水埗分區特遣隊經深入調查，包括分析「銳眼計劃」下大量閉路電視片段，確認3宗案件均為同一賊人獨自所為。至昨日中午以「入屋犯法」罪，拘捕並扣查一名50歲姓陳本地涉案男子。據悉男子無業，居無定所，有犯罪紀錄。行動中警方亦起回三宗案件的部分失物，包括衣物、現金、八達通卡及銀包等。

警方呼籲市民尤其是長者，應提高警覺，給陌生人入屋前，必須檢查對方證件及核實身份；若陌生人自稱為政府部門人員，應向相關部門確認身份；市民亦避免將貴重物品放置於當眼位置，令賊人有機可乘；另外市民假期外遊前記得鎖好門窗，並加強家居防盗措施。

深水埗警區刑事調查隊督察麥浿枬。