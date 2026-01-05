Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾派駐法國里昂國際刑警組織 周一鳴：警務生涯的重要里程碑

突發
更新時間：00:05 2026-01-05 HKT
發佈時間：00:05 2026-01-05 HKT

警務處處長周一鳴曾於2012至2013年派駐法國里昂國際刑警組織，他分享當中經歷時表示，這段日子是其警務生涯的重要里程碑，因為不但開闊了個人視野，更深刻體會到香港警隊在國際之間的能力和地位，以及國際警務合作的重要性，並將這份經驗轉化為今日帶領香港警隊的方向。

警務處處長周一鳴曾於2012至2013年派駐法國里昂國際刑警組織，他說這段日子是其警務生涯的重要里程碑。 盧江球攝
警務處處長周一鳴曾於2012至2013年派駐法國里昂國際刑警組織，他說這段日子是其警務生涯的重要里程碑。 盧江球攝

周一鳴提到，當年他主要負責本地的刑事調查情報工作，能夠有機會代表香港警隊在全球最大型國際警務組織工作，覺得相當光榮，而過程亦眼界大開，在個人及專業層面上均有不同體驗，例如要學會適應語言和文化差異，與背景相異的國際刑警溝通，「當時我每個星期都會與其他國際刑警同事踢足球，這是認識不同國家和地方的很好機會。」

他續指，1992年加入警隊時，就被「Asia's Finest」(亞洲最佳)這個品牌深深吸引，及至借調國際刑警組織，與其他國家警務人員共事，親身見證到香港警隊在國際上的定位，「在參與一些會議或行動時，過程中我會思考香港警隊會怎麼處理」。此外，借調的經歷也令他更加感受到國際合作的重要性：「如何將好的經驗分享給別人，如何將他人經驗吸收善用，這些都改變了自己的工作流程、心態。」

警務處處長周一鳴在第93屆國際刑警組織周年大會閉幕式發言。 警方提供
警務處處長周一鳴在第93屆國際刑警組織周年大會閉幕式發言。 警方提供

周一鳴總結，過去的經歷令他聚焦在國際協作，以及令警隊在國際層面繼續站於一個受肯定的位置，「香港警隊在國際合作，或者跟海外組織的協作，一直享負盛名，令我現在作為處長，利用我的經驗，繼續帶領警隊在這方面繼續深化，令同事們更加了解警隊的位置，能夠感到驕傲。這亦是團隊文化的一環。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
1小時前
01:35
警冚元朗製毒工場｜被捕男歌手「狗毛」曾參與《全民造星》 唱歌彈結他功力被大讚
突發
7小時前
萬千星輝2025丨紅地氈花旦爭妍鬥麗 佘詩曼腰間開大窿 陳自瑤半露酥胸張曦雯深V尺度大開
02:17
萬千星輝2025丨紅地氈花旦爭妍鬥麗 佘詩曼腰間開大窿 陳自瑤半露酥胸張曦雯深V尺度大開
影視圈
5小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》王敏奕爆喊奪女配角多謝老爺 嫁曾國祥做曾志偉新抱曾有壓力
萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》王敏奕爆喊奪女配角多謝老爺 嫁曾國祥做曾志偉新抱曾有壓力
影視圈
4小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
6小時前
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
飲食
13小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
8小時前
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
影視圈
1小時前
居屋2025︱錦田匯熙苑享「雙鐵路」優勢 步行數分鐘即達錦上路站 最平$180萬做業主  即睇伙數/呎價/交通/配套/校網
居屋2025︱錦田匯熙苑享「雙鐵路」優勢 步行數分鐘即達錦上路站 最平$180萬做業主  即睇伙數/呎價/交通/配套/校網
社會
17小時前
連鎖酒樓晚市$18優惠！3選1歎叉燒皇/灼海生蝦 手工菜蟠龍鱔都有折
連鎖酒樓晚市$18優惠！3選1歎叉燒皇/灼海生蝦 手工菜蟠龍鱔都有折
飲食
12小時前