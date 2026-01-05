曾派駐法國里昂國際刑警組織 周一鳴：警務生涯的重要里程碑

警務處處長周一鳴曾於2012至2013年派駐法國里昂國際刑警組織，他分享當中經歷時表示，這段日子是其警務生涯的重要里程碑，因為不但開闊了個人視野，更深刻體會到香港警隊在國際之間的能力和地位，以及國際警務合作的重要性，並將這份經驗轉化為今日帶領香港警隊的方向。

周一鳴提到，當年他主要負責本地的刑事調查情報工作，能夠有機會代表香港警隊在全球最大型國際警務組織工作，覺得相當光榮，而過程亦眼界大開，在個人及專業層面上均有不同體驗，例如要學會適應語言和文化差異，與背景相異的國際刑警溝通，「當時我每個星期都會與其他國際刑警同事踢足球，這是認識不同國家和地方的很好機會。」

他續指，1992年加入警隊時，就被「Asia's Finest」(亞洲最佳)這個品牌深深吸引，及至借調國際刑警組織，與其他國家警務人員共事，親身見證到香港警隊在國際上的定位，「在參與一些會議或行動時，過程中我會思考香港警隊會怎麼處理」。此外，借調的經歷也令他更加感受到國際合作的重要性：「如何將好的經驗分享給別人，如何將他人經驗吸收善用，這些都改變了自己的工作流程、心態。」

周一鳴總結，過去的經歷令他聚焦在國際協作，以及令警隊在國際層面繼續站於一個受肯定的位置，「香港警隊在國際合作，或者跟海外組織的協作，一直享負盛名，令我現在作為處長，利用我的經驗，繼續帶領警隊在這方面繼續深化，令同事們更加了解警隊的位置，能夠感到驕傲。這亦是團隊文化的一環。」