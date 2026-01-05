香港首辦國際刑警組織周年大會 周一鳴：凸顯香港「超級聯繫人」角色

香港將於今年首度舉辦國際刑警組織周年大會，預計將吸引來自196個成員國超過1000名警隊高層及部長級官員出席，屆時會討論如何攜手打擊跨國罪案及加強國際協作。警務處處長周一鳴接受《星島》等多間傳媒訪問時表示，這是中國第3次成功申辦國際刑警組織周年大會，並由香港特區負責主辦，反映國家對香港的信任與支持，更凸顯香港作為「超級聯繫人」的角色；警隊會繼續秉承「Asia's Finest」(亞洲最佳)的金漆招牌，並借助過往的經驗，串聯及深化不同地方於警務工作上的合作，透過周年大會向世界說好國家故事、香港故事和香港警隊故事。

警務處處長周一鳴表示，今年在香港舉辦的國際刑警組織週年大會，預計有過千名來自196個成員國的要員參與，相關的籌備工作已開展一年半，進展正面，活動獲行政長官高度重視，並成立了三層架構，包括由政務司司長帶領的督導委員會、保安局局長負責的跨部門工作小組，以及由警務處處長統籌內部的工作小組及相關會議，安排上吸收並運用了近年成功在港進行的大型活動，如承辦全國運動會等經驗，亦借鑒了派員觀摩巴黎奧運等大型國際活動的成果，確保活動的協調順暢。

周一鳴早前率領香港代表團，隨同國家代表團出席於摩洛哥馬拉喀什舉行的第93屆國際刑警組織周年大會，會議期間，他與多個國家包括澳洲、柬埔寨、德國、印尼、愛爾蘭、韓國、馬來西亞、馬爾代夫、塞爾維亞、新加坡、西班牙、瑞士、泰國、英國及越南的執法機構代表進行會面，商討合作打擊跨境罪行和人員培訓交流。

周一鳴指出，過去曾參與數次國際刑警組織週年大會，見證不同地方籌辦成功，卻未曾想過有一天會落戶香港，而今次國家成功申辦後交由香港主辦，對此感到無限光榮，團隊正全力以赴，務求讓賓客感受到香港的活力與專業，並親身體驗「一國兩制」的成功，真正做到賓至如歸，「我們有決心讓與會者由來港那一刻開始，直到離開香港，能夠體驗一個難忘且開心的活動。」

國際刑警組織涵蓋全球196個成員國，促進應對跨境犯罪威脅的國際警務合作，中國是成員國之一，香港警隊則以國家轄下支局的身份積極參與。周一鳴指出，香港警隊在國際刑警組織中一直扮演活躍角色，例如派駐人員到法國里昂總部和新加坡辦事處，協助金融犯罪及科技罪案的工作，亦全力支持不同類型的國際會議，同時致力在不同領域為國際刑警作出貢獻，深信能延續此精神，以「超級聯繫人」的角色協助國家成功舉辦今年的國際刑警組織周年大會，「『Asia's Finest』這個稱號並非自吹自擂。根據我自身的經驗，我可以負責任地說，香港警隊的效率、能力、決心等，在國際上必定處於一個很高的水平，我們亦會繼續保持這優勢。」

周一鳴舉例，香港警隊是反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」的一員，與新加入的南非、杜拜、汶萊共13個國家及地區成員，就打擊跨境的詐騙罪行共同協作，阻截騙款流動，去年警方與6個「FRONTIER+」成員進行聯合行動，成功凍結了2000萬美元資金，可見香港警隊的活躍和能力，接下來會繼續發揮「超級聯繫人」的角色，並借助過往的經驗，串聯和深化不同國家和地區的合作，包括銳意與東盟及「一帶一路」等國家深化溝通與合作模式。

他強調，科技演變令近10年的罪案趨勢產生變化，諸如詐騙等罪行不再局限於本土，只需一個按鈕已經可以令詐騙訊息及騙款四散，因此警務工作的國際層面協作日益重要，「任何地方執法機關面對的犯罪問題都變得國際化，單靠一地之力並不能解決問題。國際刑警組織正是一個令不同地方串聯的平台，針對問題互相分享能力與成功經驗，未來趨勢必然朝向這大方向，相信可透過緊密合作，令國際協作更加順暢高效，有助共同打擊跨境犯罪團伙。」

