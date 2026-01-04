珍惜生命｜小西灣佳翠苑女子服藥自殺 丈夫揭發救一命

今日（4日）清晨5時51分，小西灣小西灣道16號佳翠苑一名53歲姓李婦人，被丈夫發現在單位內服用藥物後暈倒，懷疑她企圖自殺。救援員接報到場，發現李婦陷入昏迷，連忙將她送往東區尤德夫人那打素醫院搶救。

警方在現場檢獲遺書及一些藥物包裝。據了解，事主患有情緒病。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk