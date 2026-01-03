警方東九龍總區科技同樂日 激發年青人創新思維培養團隊精神

警務處東九龍總區於今日（1月3日）在新蒲崗東蒲舉辦「KE STEAM x SPORTS DAY」，延續第15屆全國運動會的熱潮，吸引約2,000人次參加，展現出年輕一代對科技與運動的熱情。

警務處處長周一鳴在致辭時強調今年活動主題為「科技融入生活，教育扎根心靈」，並感謝「東九快樂明天委員會」及各合作單位的支持。他認為栽培下一代成為社會的棟樑，不僅是教育知識和鞏固身心健康，更加要協助 年輕人建立正確價值觀和社會責任感，以及建立守法意識同社會擔當。

東九龍總區先後於2023和2024年成功舉辦兩次STEAM FUN DAY，為區內學校帶來多元學習機會。今年活動特別將STEAM與運動結合，不單希望鼓勵青少年加強體適能運動、啟發創新思維，更希望藉著這個機會，向年輕一代宣傳國家安全、禁毒和防騙意識。

活動包括東九龍中小學AI競技賽，激發一班年青人對科學和健康的興趣及培養團隊精神，並提供學生展現才華的機會，由區內中小學生們表演中式步操、古今話劇以及舞蹈，使開幕典禮生色不少。此外，現場設有多個互動攤位，由多個警隊部門及社區團體提供國家安全、禁毒及防騙的資訊。參加者還參與了人工智能運動體驗，了解科技如何提升運動效率。

警務處會繼續透過創新互動與體驗，鼓勵年青人學會保護自己、提醒他人，共同成為具判斷力、精明、有承擔的一代。是次活動亦讓警方及社區各持份者共同協作，推動科技、教育和體育深度融合，為年青人構建更廣闊而多采多姿的成長舞台，也增進他們與社會的聯繫，培養出具責任感和創新思維的新一代。