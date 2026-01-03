Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片│屯門景峰花園男工被困冷氣機頂險墮樓 警員消防合力救回屋內

突發
更新時間：14:19 2026-01-03 HKT
發佈時間：14:19 2026-01-03 HKT

今日（3日）中午12時37分，屯門景峰花園第四座一名男子被困外牆。警方接報指，一名男工人被吊在外牆危險位置，該男工人有布條繫着身軀，然而無法返回屋內。警方及消防接報趕至，合力將他拉回屋內，男工清醒被送往屯門醫院治理。

 網上流傳警員及消防員合力救人的影片。片段可見，男工人身體繫着一條布條，布條另一邊綁住窗框，惟整個人騎坐在冷氣機頂上。

屋內至少有一名警員、一名南亞裔漢及兩名名消防員，不斷用力拉着男工，免他墮樓；但男工似軟弱無力，最終各人出盡力，將男工拖起身，並合力將他拉回屋內。

其間圍觀的街坊指工人「好驚」、「佢可能腳軟。」當男工人被成功救回屋內，無不發出「好嘢」喝采聲。

翻查資料顯示，上月17日凌晨2時許，景峰花園4座一低層單位發生火警。姓江（40歲）女事主燃點香薰期間，意外打翻精油蠟燭，燒着附近雜物引致火警。江雙手及右腳二級燒傷送院治理；消防員在單位內救出3隻貓，惟其中2隻貓離世，只有一隻貓存活。相信今日工人是維修該單位期間發生意外。

