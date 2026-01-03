Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 女顧客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕

突發
更新時間：02:36 2026-01-03 HKT
發佈時間：02:36 2026-01-03 HKT

上水發生驚心持刀對峙事件。今日（3日）凌晨時分，龍琛路一間牛雜店內，一名戴黑色口罩的女顧客疑因付款問題與店方爭執，竟先後揮舞剪刀及利刀，更在群警包圍下瘋狂砍向警盾。警員最終合力將其制服，案件列作「發現疑似精神紊亂人士」處理。

根據網上流傳的兩段片段，現場為龍琛路33號地下一間牛雜店。首段影片顯示，一名黑口罩女子情緒激動，手持長剪刀隔著玻璃窗指向多名警員。

另一段片段在牛雜店的大門位置，該女子已換上一把長利刀，現場有多名警員全副武裝，穿上頭盔、防刺背心及手持圓盾戒備，氣氛緊張。警員不斷勸喻女子放下利刀，惟女子充耳不聞，其後警員打開店門硬闖，女子見狀舉刀，且多次猛力砍向警員手中的盾牌。現場目擊者見狀驚呼連連，不斷發出「嘩、嘩」聲。

攔在正門的警員用盾牌全數擋住女子的刀砍，同一時間，至少兩名警員不動聲色從後門進入店舖，前後包抄，一擁而上，將女子按壓在地上制服。

警方表示，於凌晨0時14分接獲上址職員報案，指該名32歲（姓劉）女子在店內情緒激動，手持一把刀揮舞並以該刀指嚇職員。

人員接報到場，劉女拒絕合作，手持一把長約三十厘米的菜刀揮舞。劉女其後被人員制服。經初步調查，相信劉女在上址與職員因瑣事爭執，其間劉女以菜刀毀壞上址一部手提電話。

劉女涉嫌管有攻擊性武器、刑事毀壞及襲擊警務人員被捕，現正被扣留調查。案件交由大埔警區刑事調查隊第一隊跟進。

劉女手部受傷，清醒被送往北區醫院檢查。

