上水牛雜店付款糾紛變持刀對峙 女顧客狂砍警盾被捕送院

上水發生驚心持刀對峙事件。今日（3日）凌晨時分，龍琛路一間牛雜店門外，一名戴黑色口罩的女顧客疑因付款問題與店方爭執，竟先後揮舞剪刀及利刀，更在群警包圍下瘋狂砍向警盾。警員最終合力將其制服，案件列作「發現精神紊亂人士」處理。

網上今日流傳兩段駭人片段，現場為龍琛路33號地下一間牛雜店。首段影片顯示，一名黑口罩女子情緒激動，手持長剪刀隔著玻璃窗指向多名警員。

另一段片段在牛雜店的大門，該女子已換上一把長利刀，現場有多名警員全副武裝，戴上頭盔及手持圓盾戒備。面對警員喝止，女子毫無懼色，當店舖玻璃自動門打開，她突然揮刀，猛力砍向警員手中的盾牌。現場目擊者見狀驚呼連連，不斷發出「嘩、嘩」聲。

警員用盾牌全數擋住女子的刀砍，大約五秒後，多名警員一擁而上，將女子按壓在地上制服。

警方表示，於凌晨0時14分接獲報案。初步調查相信，該名女顧客在餐廳付款時遇到問題，隨後情緒失控，取出利器揮舞。事件中幸無人受傷，該名女子事後被送往北區醫院進行心理及身體檢查。