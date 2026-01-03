Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麗瑤邨單位起火釀4人傷1貓死 逾百住客疏散 疑內地手機充電短路釀禍　

突發
更新時間：00:05 2026-01-03 HKT
發佈時間：00:05 2026-01-03 HKT

葵涌發生火警。昨日（2日）晚上11時15分，警方接獲報案，指麗瑤邨富瑤樓13樓一個單位的客廳突發起火，消防接報後迅速趕抵，出動一條喉及一隊煙帽隊進行灌救，約14分鐘後成功將火熄滅。事件中約150名住客緊急疏散，4人受傷送院，一隻貓咪死亡。

69歲女戶主左腳腳踭燒傷

從網上流傳照片可見，肇事單位內冒出熊熊火光與滾滾濃煙，驚動整座大廈，有目擊者更嚇得驚呼「Holy shxt」。事後單位事後外牆嚴重熏黑。起火單位69歲女戶主左腳腳踭燒傷，她戴上口罩一臉餘悸由擔架床送上救護車。她透露，事發時獨自在客廳，正為一部內地牌子的手機充電，僅僅「叉了三、兩個字（15分鐘）」後前往洗手間，未幾便發現充電器起火，火勢一發不可收拾「燒埋間屋」。由於手機已被焚毀，她只能倉皇逃出求助鄰居報警。

事件中有一隻貓死亡

除女戶主外，另有三人不適，包括一名76歲男子、一名42歲男子和一名59歲女子。其中59歲女子疑似疏散時心臟病發，體力不支倒在地上，需由救護員治理。四人同送瑪嘉烈醫院治理。另有一隻貓不幸去世。

火警發生時，有超過一百名住客緊急疏散，在寒夜中逃往樓下暫避，且因正值夜深，許多人都身穿睡衣睡褲和拖鞋，甚至帶備大毛巾禦寒。現場見到有男傷者赤足坐在輪椅上等候救護。

消防初步調查相信火警由手機充電引起，起火原因並無可疑。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
17小時前
《尋秦記》上映兩日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
《尋秦記》上映三日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
社會
14小時前
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 女顧客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
5小時前
365日免費食麥樂雞！麥當勞推「麥麥狂食最Dope大賽」 大獎贏全年麥樂雞金卡
365日免費食麥樂雞！麥當勞推「麥麥狂食最Dope大賽」 大獎贏全年麥樂雞金卡
飲食
14小時前
古天樂傳在內地不適入院  今日曾戴口罩「死撐」  最後缺席《尋秦記》宣傳活動
00:57
古天樂傳在內地不適入院  今日曾戴口罩「死撐」  最後缺席《尋秦記》宣傳活動
影視圈
10小時前
連鎖快餐店新年大派優惠券！一招即減$10 全日早午茶晚市都用得
連鎖快餐店新年大派優惠券！一招即減$10 全日早午茶晚市都用得
飲食
2026-01-01 13:55 HKT
關嘉敏被黃家俊嫌重發嬌嗔要「絕交」 李芷晴林焌堯龜速發展 梁敏巧劉啟進得「七成熟」。
13:26
關嘉敏被黃家俊嫌重發嬌嗔要「絕交」 李芷晴林焌堯龜速發展 梁敏巧劉啟進得「七成熟」
影視圈
10小時前
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
飲食
17小時前
麗瑤邨單位起火釀4人傷1貓死 逾百住客疏散 疑內地手機充電短路釀禍　
突發
8小時前
東張西望｜人妻港女跟「靚仔機師」情慾對話  墮「包裹情騙局」被呃5萬元  認愧對老公：對唔住
東張西望｜人妻港女跟「靚仔機師」情慾對話  墮「包裹情騙局」被呃5萬元  認愧對老公：對唔住
影視圈
10小時前