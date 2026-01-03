麗瑤邨單位起火釀4人傷1貓死 逾百住客疏散 疑內地手機充電短路釀禍　

葵涌發生火警。昨日（2日）晚上11時15分，警方接獲報案，指麗瑤邨富瑤樓13樓一個單位的客廳突發起火，消防接報後迅速趕抵，出動一條喉及一隊煙帽隊進行灌救，約14分鐘後成功將火熄滅。事件中約150名住客緊急疏散，4人受傷送院，一隻貓咪死亡。

69歲女戶主左腳腳踭燒傷

從網上流傳照片可見，肇事單位內冒出熊熊火光與滾滾濃煙，驚動整座大廈，有目擊者更嚇得驚呼「Holy shxt」。事後單位事後外牆嚴重熏黑。起火單位69歲女戶主左腳腳踭燒傷，她戴上口罩一臉餘悸由擔架床送上救護車。她透露，事發時獨自在客廳，正為一部內地牌子的手機充電，僅僅「叉了三、兩個字（15分鐘）」後前往洗手間，未幾便發現充電器起火，火勢一發不可收拾「燒埋間屋」。由於手機已被焚毀，她只能倉皇逃出求助鄰居報警。

事件中有一隻貓死亡

除女戶主外，另有三人不適，包括一名76歲男子、一名42歲男子和一名59歲女子。其中59歲女子疑似疏散時心臟病發，體力不支倒在地上，需由救護員治理。四人同送瑪嘉烈醫院治理。另有一隻貓不幸去世。

火警發生時，有超過一百名住客緊急疏散，在寒夜中逃往樓下暫避，且因正值夜深，許多人都身穿睡衣睡褲和拖鞋，甚至帶備大毛巾禦寒。現場見到有男傷者赤足坐在輪椅上等候救護。

消防初步調查相信火警由手機充電引起，起火原因並無可疑。