Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西貢鹹田灣跨年夜逼爆 公廁遍地垃圾滿佈屎尿 食環署：已加密清潔回復潔淨

突發
更新時間：20:19 2026-01-02 HKT
發佈時間：20:19 2026-01-02 HKT

西貢鹹田灣在除夕及元旦假期被露營友攻陷，導致沙灘及山頭滿地垃圾，洗手盤佈滿污水食物殘渣，公廁更滿佈屎尿。食環署指清潔人員已加密清潔頻次，令公廁回復潔淨，署方亦會考慮未來在節假日加派人手處理。另一方面，漁護署已安排1月2日至1月4日期間，加強承辦商每日在鹹田灣營地及附近一帶進行清潔，並會密切監察營地及附近的郊野公園範圍的衞生情況。

相關新聞 : 西貢鹹田灣除夕淪陷 「帳篷海」燈火通明嘈雜 遍地垃圾廁所骯髒欲嘔

食環署：考慮未來在假日加派人手處理

食環署回覆《星島頭條》查詢時表示，署方安排人員每天在咸田公廁進行簡單清潔，並每星期進行深層清潔，留意到近日假期期間該處遊人大幅增加，有部份人士亦不適當地使用公廁，影響衞生情況，故此清潔人員已加密清潔頻次，令公廁回復潔淨，署方亦會考慮未來在節假日加派人手處理。食環署呼籲遊人正確使用及愛護公廁設施，以免影響其他使用者及不必要地加重清潔人員的工作。

另外，漁護署亦表示留意不少旅客到訪鹹田灣營地，並已立即派員清理咸田公廁外空地的垃圾，在天氣及風浪情況許可下，盡快將已包好的垃圾以船隻運走。署方因應鹹田灣營地使用需求殷切，已安排1月2日至1月4日期間，加強承辦商每日在鹹田灣營地及附近一帶進行清潔，並會密切監察營地及附近的郊野公園範圍的衞生情況。此外，署方正考慮在鹹田灣營地附近加設垃圾收集設施及增加清潔次數，並會聯同相關部門合作加強咸田公廁及其周遭的清潔安排。

漁護署指會持續在假期期間，加強較多訪客到訪的郊遊熱點進行巡查、宣傳及教育工作，並會加強宣傳保持郊野清潔及愛護環境等信息。並與相關部門保持溝通及合作，透過不同渠道向旅客宣傳綠色旅遊的良好行為和守則，確保郊野公園的可持續旅遊發展。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
投資理財
7小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
6小時前
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
影視圈
10小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
11小時前
《尋秦記》上映兩日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
《尋秦記》上映三日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
社會
3小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
飲食
6小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
2026-01-01 17:44 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
12小時前
90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出
90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出
影視圈
5小時前