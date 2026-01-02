西貢鹹田灣跨年夜逼爆 公廁遍地垃圾滿佈屎尿 食環署：已加密清潔回復潔淨

西貢鹹田灣在除夕及元旦假期被露營友攻陷，導致沙灘及山頭滿地垃圾，洗手盤佈滿污水食物殘渣，公廁更滿佈屎尿。食環署指清潔人員已加密清潔頻次，令公廁回復潔淨，署方亦會考慮未來在節假日加派人手處理。另一方面，漁護署已安排1月2日至1月4日期間，加強承辦商每日在鹹田灣營地及附近一帶進行清潔，並會密切監察營地及附近的郊野公園範圍的衞生情況。

食環署：考慮未來在假日加派人手處理

食環署回覆《星島頭條》查詢時表示，署方安排人員每天在咸田公廁進行簡單清潔，並每星期進行深層清潔，留意到近日假期期間該處遊人大幅增加，有部份人士亦不適當地使用公廁，影響衞生情況，故此清潔人員已加密清潔頻次，令公廁回復潔淨，署方亦會考慮未來在節假日加派人手處理。食環署呼籲遊人正確使用及愛護公廁設施，以免影響其他使用者及不必要地加重清潔人員的工作。

另外，漁護署亦表示留意不少旅客到訪鹹田灣營地，並已立即派員清理咸田公廁外空地的垃圾，在天氣及風浪情況許可下，盡快將已包好的垃圾以船隻運走。署方因應鹹田灣營地使用需求殷切，已安排1月2日至1月4日期間，加強承辦商每日在鹹田灣營地及附近一帶進行清潔，並會密切監察營地及附近的郊野公園範圍的衞生情況。此外，署方正考慮在鹹田灣營地附近加設垃圾收集設施及增加清潔次數，並會聯同相關部門合作加強咸田公廁及其周遭的清潔安排。

漁護署指會持續在假期期間，加強較多訪客到訪的郊遊熱點進行巡查、宣傳及教育工作，並會加強宣傳保持郊野清潔及愛護環境等信息。並與相關部門保持溝通及合作，透過不同渠道向旅客宣傳綠色旅遊的良好行為和守則，確保郊野公園的可持續旅遊發展。