Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜火災逾一個月現奇蹟 愛協聖誕元旦救兩貓 人寵團聚迎新年

突發
更新時間：18:33 2026-01-02 HKT
發佈時間：18:18 2026-01-02 HKT

大埔宏福苑大火發生逾一個月，至今再次出現奇蹟。愛護動物協會早前於屋苑外圍設置數個捕貓籠，至聖誕節當日（12月25日）有貓貓走入貓籠內，隨即人員送往愛協中心檢查，證實健康良好，並已由主人接走回家過新年。其後踏入元旦日（1月1日），愛協人員成功捕到多一隻貓，主人已急不及待趕到中心接牠回家。

在今次大火災難中，仍然有數十隻動物失終，愛協連日來積極與有關部門溝通，最終在聖誕前夕獲批在宏仁閣擺放少量捕貓籠及攝錄機，希望盡力再搜索失蹤動物。愛護動物協會今日（1月2日）在社交平台發文，指在聖誕節當日有貓貓走入貓籠，其後由人員送往愛協中心檢查，證實健康良好沒有大礙，火速已由主人接回家中。至元旦日（1月1日），愛協人員成功捕到多一隻貓貓，雖然貓貓仍未定驚，但主人收到消息後，已急不及待到中心預備接牠回家。

愛協表示，警方批准他們在下周其餘5座大廈擺放捕貓籠，希望可以繼續尋找仍然失蹤的貓貓。
 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
影視圈
8小時前
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
投資理財
5小時前
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
生活百科
6小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
9小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
01:16
樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　
突發
7小時前
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
10小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
4小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
2026-01-01 17:44 HKT
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
01:05
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
影視圈
8小時前