宏福苑大火｜火災逾一個月現奇蹟 愛協聖誕元旦救兩貓 人寵團聚迎新年
更新時間：18:33 2026-01-02 HKT
發佈時間：18:18 2026-01-02 HKT
大埔宏福苑大火發生逾一個月，至今再次出現奇蹟。愛護動物協會早前於屋苑外圍設置數個捕貓籠，至聖誕節當日（12月25日）有貓貓走入貓籠內，隨即人員送往愛協中心檢查，證實健康良好，並已由主人接走回家過新年。其後踏入元旦日（1月1日），愛協人員成功捕到多一隻貓，主人已急不及待趕到中心接牠回家。
在今次大火災難中，仍然有數十隻動物失終，愛協連日來積極與有關部門溝通，最終在聖誕前夕獲批在宏仁閣擺放少量捕貓籠及攝錄機，希望盡力再搜索失蹤動物。愛護動物協會今日（1月2日）在社交平台發文，指在聖誕節當日有貓貓走入貓籠，其後由人員送往愛協中心檢查，證實健康良好沒有大礙，火速已由主人接回家中。至元旦日（1月1日），愛協人員成功捕到多一隻貓貓，雖然貓貓仍未定驚，但主人收到消息後，已急不及待到中心預備接牠回家。
愛協表示，警方批准他們在下周其餘5座大廈擺放捕貓籠，希望可以繼續尋找仍然失蹤的貓貓。
