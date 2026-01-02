Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔那打素醫院七旬女病人失蹤逾兩日 警方發布更多資料籲市民留意

突發
更新時間：16:38 2026-01-02 HKT
發佈時間：16:38 2026-01-02 HKT

大埔那打素醫院周三（12月31日）表示，一名70歲女病人於早上約10時15分，在未有通知病房職員的情況下，擅自離開內科病房。院方遍尋不獲，遂即時聯絡病人家屬及報警求助。至今日（1月2日），該名女病人仍然失蹤，警方發布更多失蹤者資料及其容貌照片，呼籲市民提供消息。

失蹤女子擅離醫院時未有著鞋

警方表示，失蹤70歲女子名為陳偉艷，她身高約1.65米，瘦身材，圓面型，黃皮膚及蓄短曲黑髮。她最後露面時身穿黑色長袖上衣、黑色格仔長褲、白色襪子及沒有穿鞋。

警方公佈失蹤女子最後露面相片，顯示其離開醫院時未有著鞋。警方圖片
警方公佈失蹤女子最後露面相片，顯示其離開醫院時未有著鞋。警方圖片

警方呼籲，任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電3661 1176或5239 7701或電郵至[email protected]與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

醫院早前強調，非常重視事件，會全力配合警方的搜索行動。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，並呼籲公眾人士若發現病人，請馬上通知警方或致電醫院熱線電話2689 2002。

相關報道：大埔那打素醫院七旬女病人擅離病房 院方報警籲市民提供消息

失蹤70歲女子名為陳偉艷。警方圖片
失蹤70歲女子名為陳偉艷。警方圖片
醫院早前強調，非常重視事件，會全力配合警方的搜索行動。資料圖片
醫院早前強調，非常重視事件，會全力配合警方的搜索行動。資料圖片

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
7小時前
01:16
樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　
突發
4小時前
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
01:05
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
影視圈
5小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
6小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
23小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
17小時前
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
生活百科
3小時前
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
突發
4小時前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
5小時前