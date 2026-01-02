大埔那打素醫院七旬女病人失蹤逾兩日 警方發布更多資料籲市民留意

大埔那打素醫院周三（12月31日）表示，一名70歲女病人於早上約10時15分，在未有通知病房職員的情況下，擅自離開內科病房。院方遍尋不獲，遂即時聯絡病人家屬及報警求助。至今日（1月2日），該名女病人仍然失蹤，警方發布更多失蹤者資料及其容貌照片，呼籲市民提供消息。

失蹤女子擅離醫院時未有著鞋

警方表示，失蹤70歲女子名為陳偉艷，她身高約1.65米，瘦身材，圓面型，黃皮膚及蓄短曲黑髮。她最後露面時身穿黑色長袖上衣、黑色格仔長褲、白色襪子及沒有穿鞋。

警方公佈失蹤女子最後露面相片，顯示其離開醫院時未有著鞋。警方圖片

警方呼籲，任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電3661 1176或5239 7701或電郵至[email protected]與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

醫院早前強調，非常重視事件，會全力配合警方的搜索行動。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，並呼籲公眾人士若發現病人，請馬上通知警方或致電醫院熱線電話2689 2002。

