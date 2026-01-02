珍惜生命│葵涌貨櫃物流中心停車場 44歲男司機車內燒炭亡

今(2日)早上8時14分，葵涌貨櫃碼頭亞洲貨櫃物流中心，職員發現在停車場內一部私家車的司機昏倒座位上，報警求助，救護員接報到場，經檢驗後證實男司機當場不治。警方經調查後，初步懷疑是車內燒炭自殺案，現場沒有遺書。

亞洲貨櫃物流中心停車場一名男司機燒炭亡。劉漢權攝

據悉，死者姓林（44歲），是一間物流公司的負責人，公司有數千萬欠債，死亡原因仍有待調查，案件由青衣警區軍裝巡邏第二小隊跟進。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk