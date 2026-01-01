Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！

突發
更新時間：22:00 2026-01-01 HKT
發佈時間：22:00 2026-01-01 HKT

銅鑼灣一間行李篋專賣店的店主，今日（1月1日）點貨時驚覺一個行李篋遇竊。巧合的是，店主下午在店外重遇該名婦人，上前截停時卻遭對方襲擊，導致膝部及手背受傷。最終涉案婦人被壓制在地，警方到場後以涉嫌「盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍婦人。

銅鑼灣恩平道48號一間行李篋專賣店，65歲姓吳店主今日清點貨物時，發現店內一個行李篋不翼而飛，翻查店內監控錄像後，才驚覺行李篋昨日（12月31日）被一名婦人竊走。至今日下午，店主再次在店外目睹涉盜竊的外籍婦人，遂上前試圖截停，然而外籍婦人施襲反抗，導致店主膝痛及左手手背流血。

涉嫌盜竊的美國籍婦人在渣甸坊3號被制服。Threads：viann_qqchan
網上片段所見，擾攘一輪後一名本地女子壓坐在外籍婦身上，當街斥責外籍婦：「嚟香港偷人嘢仲打人，太離譜啦你，太過份！」外籍婦動彈不得，放棄反抗，大批途人在旁圍觀。

警員接報後趕至，在渣甸坊3號對開街頭尋獲店主及疑犯。經初步調查，以涉嫌「盜竊」及「普通襲擊」，將該名53歲美國籍婦人拘捕。疑犯正被扣查，案件由灣仔警區刑事調查隊第六隊跟進。

一名本地女子壓坐在外籍婦身上，當街斥責外籍婦。
53歲美國籍婦人涉嫌「盜竊」及「普通襲擊」被捕。
