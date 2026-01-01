觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院

觀塘海濱今日（1月1日）元旦凌晨，一名露膊女「起飛腳」、掌摑兼扯頭髮襲擊另一女子，然而圍觀者無一人勸阻，大部分起哄甚至叫「繼續打啦」，片段在社交平台瘋傳後引起嘩然。警方經調查後，揭發片中兩女相識，均未成年，並拘捕施襲的年僅13歲女童，相信她是不滿對方在網上造謠而犯案。警方又強調，嚴厲譴責暴力罪案，呼籲家長注意子女社交。

警嚴厲譴責暴力 籲家長注意子女社交

觀塘警區刑事部署理總督察梁思諾見記者時提到，案中兩名少女相識，受害15歲少女早前曾在網上造謠，散播針對涉案13歲女童的不實訊息，內容與感情瓜葛相關，涉案女童懷疑因此不滿而犯案。至今日凌晨1時許，涉案女童多次掌摑及腳踢受害少女，致對方面部及身體多處瘀傷。

至今日近3時，受害少女母親報案，少女清醒被送往聯合醫院治理。警方經調查及翻看大量閉路電視片段後，今日下午5時許在葵涌拘捕施襲的13歲女童，涉襲擊致造成身體傷害罪，並檢走女童案發時所著衣物。目前涉案女童正被扣查，案件由觀塘警區刑事調查隊第七隊跟進。

觀塘警區副指揮官署理高級警司曾昭科強調，嚴厲譴責暴力罪案，警方對任何形式的暴力都一直採取零容忍態度，會採取一切行動將犯人繩之於法。襲擊致造成身體傷害是一項嚴重罪行，一經定罪，可被判終監3年，市民切勿以身試法。另外，家長亦應注意子女社交，避免他們認識不良分子。

左起：觀塘警區副指揮官署理高級警司曾昭科及刑事部署理總督察梁思諾。

暴力欺凌片段網上瘋傳

網上流傳片段可見，當時大批青年圍着兩女子「食花生」，其後涉案女童用力踢向受害女子，怒斥：「無下次？你上次都話無下次喎！要畀幾多下次你呀！再整X我？」受害女子未有反駁，涉案女童因而得勢不饒人，用力掌摑對方。

另一片段顯示，受害女子轉身打算離開之際，涉案女童更從後「起飛腳」踢向對方背脊，甚至出手扯頭髮。過程中，大批圍觀青年或是用手機拍攝，或是大喊「𡁻佢」、「繼續打啦」等起哄，亦有人將口罩遞給涉案女童遮擋容貌，未見有人勸架。

