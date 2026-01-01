屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治

屯門掃管笏管翠路1號一名30歲菲律賓籍女子，昨日（31日）與丈夫爭執後獨留房間，豈料離奇倒斃。其48歲法籍丈夫報案，反遭揭發涉藏有海洛英被捕。消息指，被捕男子為政治學者，於城市大學任教。

根據城大網頁資料，該名法籍男子是該校的公共及國際事務學系副教授，曾在美國堪薩斯大學及哈佛大學就讀，專攻東南亞政治、政制比較、政治發展等範疇，當中大部分論文是研究泰國政治。

現場為屯門掃管笏管翠路1號。資料圖片

據悉，該對外籍夫婦與家傭同住上址一單位，但家傭不是經常在家過夜。昨凌晨1時家傭離家後，夫婦在家中因作息問題而口角，一度爭執打架。其後，丈夫到客廳午睡，妻子獨留房內休息。至下午約4時，男戶主在家傭陪同下打算進房找妻子時，發現房門因妻子倒卧於房間的地上而被阻擋，他於是報案。警方及救護人員接報到場，救護人員於現場證實女事主已沒有生命跡象。確實死因需要解剖方能確定，案件暫時列為「屍體發現案」。

警方搜查案發單位期間，發現單位內藏有海洛英，因此以「管有危險藥物」拘捕法籍男戶主，案件交由屯門警區重案組跟進調查。

警員到場調查。資料圖片

