Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治

突發
更新時間：18:58 2026-01-01 HKT
發佈時間：18:58 2026-01-01 HKT

屯門掃管笏管翠路1號一名30歲菲律賓籍女子，昨日（31日）與丈夫爭執後獨留房間，豈料離奇倒斃。其48歲法籍丈夫報案，反遭揭發涉藏有海洛英被捕。消息指，被捕男子為政治學者，於城市大學任教。

根據城大網頁資料，該名法籍男子是該校的公共及國際事務學系副教授，曾在美國堪薩斯大學及哈佛大學就讀，專攻東南亞政治、政制比較、政治發展等範疇，當中大部分論文是研究泰國政治。

現場為屯門掃管笏管翠路1號。資料圖片
現場為屯門掃管笏管翠路1號。資料圖片

據悉，該對外籍夫婦與家傭同住上址一單位，但家傭不是經常在家過夜。昨凌晨1時家傭離家後，夫婦在家中因作息問題而口角，一度爭執打架。其後，丈夫到客廳午睡，妻子獨留房內休息。至下午約4時，男戶主在家傭陪同下打算進房找妻子時，發現房門因妻子倒卧於房間的地上而被阻擋，他於是報案。警方及救護人員接報到場，救護人員於現場證實女事主已沒有生命跡象。確實死因需要解剖方能確定，案件暫時列為「屍體發現案」。

警方搜查案發單位期間，發現單位內藏有海洛英，因此以「管有危險藥物」拘捕法籍男戶主，案件交由屯門警區重案組跟進調查。

相關報道：屯門星堤外籍夫婦爆爭執打鬥 30歲妻暈倒房內當場死亡 夫涉藏毒被捕

警員到場調查。資料圖片
警員到場調查。資料圖片
消息指，被捕法籍男子為政治學者，於城市大學任教。資料圖片
消息指，被捕法籍男子為政治學者，於城市大學任教。資料圖片

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
5小時前
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
4小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
即時國際
52分鐘前
天文台｜冷鋒今殺到 1.2最低氣溫12℃ 一日之間跌10℃ 料入冬以來最凍
天文台發寒冷天氣警告 冷鋒今晚殺到明早最低氣溫12℃ 料成入冬以來最凍
社會
6小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
5小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
7小時前
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
飲食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
即時國際
13小時前