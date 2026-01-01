Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘭桂坊酒吧捲金錢糾紛 匪徒「曬馬」後再大肆破壞 警拘3男追緝主謀等9犯 

突發
更新時間：16:51 2026-01-01 HKT
發佈時間：16:51 2026-01-01 HKT

中環蘭桂坊一酒吧周二（12月30日）晚遭蒙面匪徒持棒球棍及鐵通闖入大肆破壞，損失約38.4萬港元。警方調查後揭發事件源於酒吧其中一名老闆與他人的金錢糾紛，涉案疑犯事前更到酒吧外「曬馬」滋擾。警方昨日（12月31日）以「非法集會」、「刑事毀壞」及「串謀刑事毀壞」罪名拘捕3名男子，並正追緝包括主謀在內的其餘9名涉案者。

案件發生於周二（12月30日）晚上9時許，地點為中環蘭桂坊8至11號地下一間酒吧。據了解，當時酒吧的酒牌持有人（45歲男子）及一名調酒師（45歲女子）正在處理職務，突然一群蒙面匪徒手持棒球棍及鐵通，闖入酒吧大肆破壞。

涉事酒吧事發前圖片。酒吧社交平台截圖
涉事酒吧事發前圖片。酒吧社交平台截圖

匪徒得手後，部分人逃往威靈頓街方向，部分人則登上一部黑色豐田私家車逃去，現場遺下一支斷裂的棒球棍。事件中酒吧損毀總值約38.4萬港元的物品，包括一批約值35萬元的LED顯示屏、一部約值3萬元的飛標機、數枝飲料及兩棵聖誕樹。

警方接報後深入調查，發現案件涉及金錢糾紛。據悉，酒吧其中一名老闆（34歲男子），與案中主謀（44歲男子）有金錢糾紛未解決，主謀遂聯同他人策劃連串行動。首先在上月19日晚上約10時，在酒吧外「曬馬」滋擾生意，至周二晚將行動升級至大肆破壞。

警方其後鎖定多名涉案人士身份，至昨日（12月31日）分別以「非法集會」及「刑事毀壞」罪名，拘捕兩名男子（26歲及32歲），相信是酒吧外「疊馬」及其後落手破壞的一員。此外，警方亦亦以涉嫌「串謀刑事毀壞」拘捕一名70歲男子，為上述接應豐田私家車的車主。目前案件由中區警區反三合會行動組跟進，正追緝主謀在內其餘9名男子。

相關報道：蘭桂坊酒吧遭12煞掃場持棍狂砸 毀$38萬財物包括聖誕樹 反黑組追緝

目前案件由中區警區反三合會行動組跟進，正追緝主謀在內其餘9名男子。資料圖片
目前案件由中區警區反三合會行動組跟進，正追緝主謀在內其餘9名男子。資料圖片

