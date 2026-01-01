油麻地除夕奪命車禍｜兩局長向離世女工致哀 強調會盡力協助遺屬

油麻地57歲食環署街道清潔女工李海英，昨日（12月31日）除夕夜在果欄對開遭重型貨車撞斃。環境及生態局局長謝展寰及公務員事務局局長楊何蓓茵，今日（1月1日）先後向遺屬致慰問，強調會盡力協助。

​謝展寰表示，深切哀悼食環署二級工人李海英逝世：「我代表環境及生態局向李海英的家人致以深切慰問，我們會為她的家人提供一切適切的支援及協助。」

另外，楊何蓓茵亦對李海英不幸離世致哀，並向其家人致以最深切慰問，強調公務員事務局已經與食環署聯絡，盡力協助她的家人渡過這悲痛及艱難的時刻。

事發於昨日除夕晚上7時57分，一名65歲男子駕駛一輛重型貨車沿窩打老道左轉至渡船街，當駛至窩打老道與渡船街交界時，據報撞倒及輾過57歲清潔女工。女工頭部重創，昏迷被送往廣華醫院搶救，惜於晚上8時18分被證實死亡。

涉案重型貨車司機目前涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023或3661 9000與調查人員聯絡。