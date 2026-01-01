Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油麻地除夕奪命車禍｜兩局長向離世女工致哀 強調會盡力協助遺屬

突發
更新時間：16:07 2026-01-01 HKT
發佈時間：16:07 2026-01-01 HKT

油麻地57歲食環署街道清潔女工李海英，昨日（12月31日）除夕夜在果欄對開遭重型貨車撞斃。環境及生態局局長謝展寰及公務員事務局局長楊何蓓茵，今日（1月1日）先後向遺屬致慰問，強調會盡力協助。

​謝展寰表示，深切哀悼食環署二級工人李海英逝世：「我代表環境及生態局向李海英的家人致以深切慰問，我們會為她的家人提供一切適切的支援及協助。」

另外，楊何蓓茵亦對李海英不幸離世致哀，並向其家人致以最深切慰問，強調公務員事務局已經與食環署聯絡，盡力協助她的家人渡過這悲痛及艱難的時刻。

事發於昨日除夕晚上7時57分，一名65歲男子駕駛一輛重型貨車沿窩打老道左轉至渡船街，當駛至窩打老道與渡船街交界時，據報撞倒及輾過57歲清潔女工。女工頭部重創，昏迷被送往廣華醫院搶救，惜於晚上8時18分被證實死亡。

涉案重型貨車司機目前涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023或3661 9000與調查人員聯絡。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
6小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
7小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
2小時前
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤外籍夫婦爆爭執打鬥 30歲妻暈倒房內當場死亡 夫涉藏毒被捕
突發
14小時前
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
飲食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
即時國際
9小時前
立法會90名議員完成宣誓 7人被要求重新宣讀 何君堯背稿「甩轆」 一人無舉右手照pass
03:24
立法會90名議員完成宣誓 7人被要求重新宣讀 何君堯背稿「甩轆」 一人無舉右手照pass
政情
15分鐘前
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
影視圈
2025-12-31 15:30 HKT