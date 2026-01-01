天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕

天水圍天耀廣場一眼鏡舖12月31日發生割頸傷人案！一對男女職員被發現在反鎖驗光室內昏迷，2人頸部均有刀傷，送院搶救後情況危殆。警方經調查後相信有人向女同事施襲後，再割頸自殘，警方初步懷疑涉及感情糾紛，男職員涉傷人被捕。

眼鏡店上午暫停營業。梁國峰攝

受傷的27歲姓蘇女事主和31歲姓黃男事主分別為視光師及店舖銷售經理，二人頸部均有割傷，昏迷被送往屯門醫院搶救，至1月1日，黃男傷勢轉為嚴重，蘇女仍危殆。暫時未適合錄取口供。

據了解，男女傷者在眼鏡舖工作多年，互相認識。在其他同事眼中他們關係正常，二人亦沒有向家人及朋友提及過對方。警方根據現場環境及二人的傷勢推測，懷疑女傷者是被人襲擊割頸，男傷者則是割頸自殘。

消息指，12月31日下午約1時半左右，黃男當天休假，突然返回店舖，著蘇女進入驗光室傾談。蘇女進入後，房門隨即被關上及反鎖。店內另一位男職員（即報案人）當時正忙於接待顧客，約1時30分聽到驗光室內傳出一次尖叫聲，但因未聞其他異聲，而且顧客眾多，未有即時理會。

直至20分鐘後，店內突然傳出蘇女高聲呼救及要求報警，黃男則回應稱「兩人無事」。男職員上前嘗試開門未果，隨即報警求助。警方及消防接報後到場，消防員破門進入驗光室，發現蘇女半昏迷仰臥地上，右頸8厘米被割傷、左前臂及掌心均有血跡；黃男右頸有1.7厘米刀傷，昏迷半壓在蘇女身上，兩人均送往屯門醫院深切治療部搶救。警方現場檢獲一把沾血的水果刀，初步調查相信事件可能涉及感情糾紛。

