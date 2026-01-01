元旦｜深圳灣口岸凌晨2時人流高峰 旅客對安排感滿意 內地客睇《尋秦記》聽周深演唱會後返歸

除夕夜（2025年12月31日）香港多處均有跨年除夕倒數慶祝活動，人潮散去令街道及交通工具上人頭湧湧，其中接駁內地的深圳灣口岸首度通宵運行，方便民眾穿梭兩地。記者現場所見，至周四（1日）凌晨2時左右，口岸人流漸達高峰，秩序良好。有不少內地居民在港參加倒數或看過演唱會後，紛紛漏夜過關北上，有的返回深圳的家，有的入住酒店繼續旅程。

居於深圳的她昨日（31日）專程來港，到啟德體育園聽周深演唱會，雖然知道深圳灣口岸24小時通關，但她怕散場時太多人，聽完跨年第一首歌後，便要馬上離場，「我去了周深演唱會。我提早走，剛跨完年倒數聽第一首歌我們就走了。因為我們包了車，司機指擔心再遲些走會封路，所以打算封路前快些回來。」她又透露，昨日到港看電影《尋秦記》，在港逗留了一晚，而觀看周深演唱會是朋友臨時邀請，因訂不到酒店房間，才漏夜趕回深圳。

王小姐對深圳灣口岸特別安排於元旦通宵運作大感滿意，多次向記者說「感謝」，稱有了這安排，她明年也會來港度除夕。

香港居民陳小姐稱，由於香港今年除夕無煙匯演，加上考慮到內地消費較廉宜，都昨日回了深圳消費，去了深圳海上世界，由於明日要返學，故通宵通過回港。