2026元旦BB｜中大醫院男嬰零時零分搶閘出世 公立醫院誕5元旦B

踏入2026年，首名元旦嬰兒在中大醫院於凌晨零時零分順產出生，為男嬰，重約3.2公斤，為父母的第一胎。 中大醫院祝願小朋友身體健康、快高長大，一家生活愉快。

公立醫院方面，一名女嬰於零時2分，在基督教聯合醫院出生，重3.025公斤；一名男嬰於零時6分，在廣華醫院順產出生，是父母的第三胎。

此外，一名女嬰在東區尤德夫人那打素醫院於零時08分出世，重3.725公斤；一名男嬰在屯門醫院於零時15分出世，重3.59公斤；一名女嬰在廣華醫院於零時30分出世，重3.06公斤。

換言之，在踏入元旦的一個小時內，本港已共有6名嬰孩誕生，其中5名在公立醫院出世。