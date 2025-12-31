宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪未婚妻除夕發文：今日原本係我哋大日子

大埔宏福苑五級大火釀成至少161人死亡，當中英勇殉職的消防隊目（追授）何偉豪，前日以最高榮譽舉殯，遺體長眠浩園。其未婚妻Kiki在喪禮中告別摯愛，哭成淚人。來到2025年最後一日，Kiki在社交平台發帖，向陰陽相隔的愛人寄上不捨之意，「今日原本係我哋約定好嘅大日子，你揀咗2025年最後一日。肥佬…呢程機真係好難捱，但我真係好想帶你一齊完成埋佢。」

Kiki在社交平台發帖，指今日原來是她與何偉豪的「大日子」。

在帖文中，Kiki上載二人仰望星空的照片，另有一張展示毛公仔的照片。Kiki表示：「有人話，生命好脆弱。我唔認同，因為我知你最後一刻都好盡力去救人，好努力去生存見我地…再見啦，恐怖嘅2025，真係真係好恐怖，願大家2026都平安、健康。」

Kiki以《Dear my friend,》歌詞寄意

Kiki又以歌曲《Dear my friend,》的歌詞寄意：「回憶的你是最親切是最開朗，我在模仿，一樣笑，我信你化作漫天的星座，遙遠的在看」。

不少網民留言，希望Kiki能堅持下去，表示「猩猩就算變咗星星，佢都會一路陪住你」、「佢會喺天上面好好守護你同多豬」、「佢下一世一定會返嚟搵你㗎，記住叫埋我哋呢班香港人見證你哋個婚禮呀」、「香港好多人都會陪住你慢慢走過呢條路」、「kiki姐姐你要堅強，我們一直都不會忘記何sir」。

