東盟駐港總領事聯紅十字會辦捐血活動 陳子達親自參與彰顯海關關懷社區

突發
更新時間：21:29 2025-12-31 HKT
發佈時間：21:29 2025-12-31 HKT

為支援香港從大埔火災中復原，東盟成員國駐港總領事及香港紅十字會於12月29日聯合發起為期三日的捐血活動。海關關長陳子達出席開幕儀式，並親自參與捐血，彰顯香港海關對社區關懷的承擔。

陳子達在致辭中向受災民眾及其家屬致以最深切慰問。他指出，捐血是最直接、最具體、也是最能體現仁愛精神的方式，能在艱難時刻傳遞關懷與支持。他衷心感謝各東盟成員國駐港總領事及香港紅十字會聯合舉辦此次意義深遠的公益活動。

他強調，香港海關作為守護社會的重要力量，肩負著保障社會安全、關懷有需要人士的使命與責任。本次活動生動詮釋了服務大眾不分國籍、職業與身份的普世價值。致辭後，陳子達以身作則參與捐血，以實際行動踐行救助承諾。

此外，海關助理關長李建基亦親自參與「成分捐血」，藉此向大眾推廣此捐血方式，以及宣揚社會團結互助精神。

